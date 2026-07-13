CM सुक्खू ने मिलाया केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर को फोन, हिमाचल के ₹4200 करोड़ के हक पर कही मन की बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार आग्रह करने के बावजूद पंजाब-हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को उसके अधिकार से वंचित रखा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 6:46 PM IST
शिमला: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के तहत चल रही बिजली परियोजनाओं के एरियर को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात की है. सीएम सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर खट्टर से फोन पर BBMB प्रोजेक्ट्स के एरियर के बकाया का भुगतान करने की मांग दोहरायी. सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के हक के लिए केंद्र सहयोग करे. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल के हक के चार हजार करोड़ रुपए से अधिक का एरियर देने को कहा है. ऐसे में किशाऊ बाँध परियोजना में हाल ही में हिमाचल को मिली बड़ी जीत के बाद सुक्खू सरकार ने बीबीएमबी एरियर को वापिस लेने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं.
सीएम सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हिमाचल प्रदेश के लंबित वित्तीय अधिकारों और बकाया राशि की वसूली के मुद्दे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर विस्तार से चर्चा की. मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से इस मामले में सक्रिय सहयोग का आग्रह किया. सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लंबे समय से अपने वैधानिक अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहा है. अब राज्य सरकार इन अधिकारों को हर हाल में हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है.
केंद्रीय मंत्री ने CM सुक्खू को दिया भरोसा
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना पर हिमाचल प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा, जब हरियाणा सरकार बीबीएमबी से संबंधित अपने हिस्से के बकाया भुगतान के संबंध में स्पष्ट सहमति व्यक्त करेगी. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय का शपथ-पत्र दायर करेगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी कर राज्य से किसी नए परियोजना पर सहयोग की उम्मीद करना उचित नहीं होगा. बार-बार आग्रह करने के बावजूद पंजाब और हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को उसके अधिकार से वंचित रखा है. मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भरोसा दिया कि वह इस विषय पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे. खट्टर ने कहा कि केंद्र हिमाचल प्रदेश के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण और समाधान के लिए आवश्यक पहल करेगा.
एक दशक से अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हिमाचल
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 15 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं एवं उनसे प्राप्त होने वाले लाभों में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिकार स्वीकार किया है. इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश पिछले एक दशक से अधिक समय से अपने हिस्से की 13,066 मिलियन यूनिट बिजली व उससे जुड़े वित्तीय लाभों से वंचित है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब प्रदेश सरकार बीबीएमबी से अपने हिस्से के लगभग 4,200 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली के लिए सभी आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कदम उठा रही है. यह राशि हिमाचल प्रदेश के लोगों का वैधानिक अधिकार है.
उल्लेखनीय है कि 422 मेगावाट की किशाऊ बांध परियोजना पर वर्ष 2023 में पुराने समझौते को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अस्वीकार कर दिया था. उस के तहत हिमाचल को बिजली उत्पादन की लागत का एक बड़ा हिस्सा वहन करना पड़ता. लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू के कड़े रुख के बाद अब राज्य को बिना एक भी पैसा लगाए सालाना 600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा. यह हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की एक बड़ी जीत है. इसके साथ ही हिमाचल शानन प्रोजेक्ट पर हक के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है. इस प्रोजेक्ट की 99 साल की लीज खत्म हो चुकी ह. अब ये प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस मिलना है. इस प्रोजेक्ट से सालाना दो सौ करोड़ की आय मिलेगी. अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है.
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