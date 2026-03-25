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सीएम सुक्खू बोले- एंट्री टैक्स नहीं है ज्यादा, इसका शोर ज्यादा है, तथ्यों पर बात नहीं कर रहे पंजाब के वित्त मंत्री

एंट्री टैक्स मामले को लेकर सीएम सुक्खू ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा लेकिन इस मामले पर सकारात्मक संकेत भी दिए हैं.

विधानसभा कार्यवाही के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
विधानसभा कार्यवाही के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ((DPR))
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 12:16 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने जो बाहर से आने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स लागू करने का फैसला लिया है, उस पर शोर अधिक हो रहा है, जबकि वह टैक्स अधिक नहीं है. सीएम ने कहा कि 'पंजाब के वित्त मंत्री इस बारे में तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं. एंट्री टैक्स लगाना कोई नई बात नहीं है. इस मामले में इतना शोर करना सही नहीं है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संदर्भ में किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे. सीएम ने इस मामले में भविष्य में सहानूभूतिपूर्व विचार कर ये संकेत दिए हैं कि टैक्स की दर में कुछ कटौती हो सकती है.

उल्लेखनीय है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स का मामला गर्माया हुआ है. विधानसभा में भी बुधवार को ये मामला गूंजा. दो भाजपा विधायकों व एक कांग्रेस विधायक ने एंट्री टैक्स को लेकर सवाल किया था. तीनों सदस्य वर्तमान टोल दरें और बढ़ोतरी की दरों को लेकर जानकारी चाहते थे. इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व के बारे में भी सूचना मांगी गई थी.

जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार को टोल पर एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी से 228 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है. सीएम सुक्खू ने कहा कि बाहरी गाडिय़ों पर टैक्स लगाया गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार ये टैक्स लगाया गया है. इसका शोर अधिक किया जा रहा है. पंजाब के वित्त मंत्री जो सवाल उठा रहे हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है. हिमाचल की छोटी गाडिय़ों से टैक्स नहीं लिया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया कि नई टोल नीति के अनुसार दरें निर्धारित की गई हैं.

गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश में आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है. नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी. लेकिन हिमाचल सरकार के फैसले के बाद पंजाब सरकार ने इसपर आपत्ति जताई है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भी विधानसभा में हिमाचल सरकार के इस फैसले को गलत बताया. कहा गया कि पंजाब सरकार भी सुक्खू सरकार की तर्ज पर हिमाचल के वाहनों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने पर विचार कर सकती है. हिमाचल से लेकर पंजाब तक इस मामले पर बयानबाजी का दौर जारी है. मामला बढ़ता देख दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने फोन पर बात भी की है, जिसके बाद हिमाचल की ओर से इस मामले पर पुनर्विचार करने की बात कही गई है.

ये भी पढ़ें: 'पंजाब वाले SC जाएं चाहे भगवान के पास, हमें फर्क नहीं पड़ता', एंट्री टैक्स पर अनिरुद्ध सिंह की दो टूक

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