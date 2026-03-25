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सीएम सुक्खू बोले- एंट्री टैक्स नहीं है ज्यादा, इसका शोर ज्यादा है, तथ्यों पर बात नहीं कर रहे पंजाब के वित्त मंत्री

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने जो बाहर से आने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स लागू करने का फैसला लिया है, उस पर शोर अधिक हो रहा है, जबकि वह टैक्स अधिक नहीं है. सीएम ने कहा कि 'पंजाब के वित्त मंत्री इस बारे में तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं. एंट्री टैक्स लगाना कोई नई बात नहीं है. इस मामले में इतना शोर करना सही नहीं है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संदर्भ में किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे. सीएम ने इस मामले में भविष्य में सहानूभूतिपूर्व विचार कर ये संकेत दिए हैं कि टैक्स की दर में कुछ कटौती हो सकती है.

उल्लेखनीय है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स का मामला गर्माया हुआ है. विधानसभा में भी बुधवार को ये मामला गूंजा. दो भाजपा विधायकों व एक कांग्रेस विधायक ने एंट्री टैक्स को लेकर सवाल किया था. तीनों सदस्य वर्तमान टोल दरें और बढ़ोतरी की दरों को लेकर जानकारी चाहते थे. इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व के बारे में भी सूचना मांगी गई थी.

जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार को टोल पर एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी से 228 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है. सीएम सुक्खू ने कहा कि बाहरी गाडिय़ों पर टैक्स लगाया गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार ये टैक्स लगाया गया है. इसका शोर अधिक किया जा रहा है. पंजाब के वित्त मंत्री जो सवाल उठा रहे हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है. हिमाचल की छोटी गाडिय़ों से टैक्स नहीं लिया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया कि नई टोल नीति के अनुसार दरें निर्धारित की गई हैं.