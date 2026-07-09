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सीएम सुक्खू ने किया 'वॉटर लॉज ऑफ हिमाचल' का विमोचन, अब एक ही किताब में मिलेंगे पानी से जुड़े सभी नियम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस ऐतिहासिक संकलन को जारी करते हुए इसे सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम बताया. उनका कहना था कि यह पुस्तक केवल अधिकारियों और अभियंताओं सहित ठेकेदारों, कानूनी विशेषज्ञों और आम नागरिकों के लिए भी एक भरोसेमंद संदर्भ ग्रंथ साबित होगी. इससे विभागीय निर्णय प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और नियमबद्ध बनेगी, वहीं लोगों को भी अपने अधिकारों और उपलब्ध सेवाओं की स्पष्ट जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी.

शिमला: हिमाचल में अब जलापूर्ति, सीवरेज, सिंचाई, निविदाओं, जल शुल्क, कानूनी प्रावधानों और विभागीय नियमों की जानकारी के लिए अलग-अलग फाइलें और दस्तावेज खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राज्य सरकार ने जल शक्ति विभाग से जुड़े सभी प्रमुख अधिनियमों, नियमों, नीतियों, तकनीकी पुस्तिकाओं और प्रशासनिक परिपत्रों को पहली बार एक ही संकलन में समेटते हुए 'वॉटर लॉज ऑफ हिमाचल' का विमोचन किया है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि जल शक्ति विभाग ने वर्षों से लागू विभिन्न कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक प्रावधानों को एक व्यवस्थित स्वरूप देकर सराहनीय कार्य किया है. यह संकलन प्रदेश के विभिन्न मंडलों, वृत्तों और फील्ड कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों को मौके पर ही सही और समयबद्ध निर्णय लेने में मदद करेगा. इसके साथ ही ठेकेदारों को पंजीकरण, निविदा प्रक्रिया और वित्तीय स्वीकृति संबंधी नियमों की स्पष्ट जानकारी मिलेगी, जबकि आम नागरिक जल शुल्क, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 के तहत उपलब्ध सेवाओं और मान्यता प्राप्त जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगे.

99.9 फीसदी घरों में नल से जल

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जल जीवन मिशन में हिमाचल की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि राज्य ने 99.9 प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया है. इसके अलावा वर्ष 2026 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होना प्रदेश के बेहतर जल प्रबंधन और उत्कृष्ट सेवाओं का प्रमाण है. उन्होंने विश्वास जताया कि 'वॉटर लॉज ऑफ हिमाचल' विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने, सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और सुशासन को और अधिक मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा. जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार किए गए इस राज्य के पहले व्यापक संकलन का संपादन एवं संकलन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिषेक जैन, मुख्य अभियंता (शिमला जोन) मुकेश हीरा व अधीक्षण अभियंता (शिमला जोन) विजय कश्यप ने किया है.

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