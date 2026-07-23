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'HPU की राजनीति में कभी नहीं जीता चुनाव, लेकिन...', CM सुक्खू के भाषण पर खूब लगे ठहाके

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के भाषण ने लोगों को खूब हंसाया.

CM Sukhu recalled university days
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 4:24 PM IST

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शिमला: बुधवार को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 57वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने यूनिवर्सिटी के दिनों को याद किया. मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी की राजनीति और इससे निकल कर देश और प्रदेश को नेतृत्व देने वाले लोगों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में राजनीति और अन्य गतिविधियों में उनके शामिल होने की बात कही तो सभागार में खूब ठहाके लगे.

'यूनिवर्सिटी से की राजनीति की शुरुआत लेकिन चुनाव कभी नहीं जीता'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने जीवन के आठ बहुमूल्य वर्ष यूनिवर्सिटी में बिताए. तब वे और यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र हुआ करते थे. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी इसी यूनिवर्सिटी से की. जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया तो डीआर का चुनाव लड़ा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय वे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं जीत पाए.

'सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मिली प्रशंसा, चुनाव में हमेशा तीसरे स्थान पर रहे'

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने यूनिवर्सिटी के चुनाव की असफलता पर खुलकर बात की तो सभागार का माहौल हास्य में बदल गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव जनता के बीच रहकर जीते जाते हैं. हालांकि वे यूनिवर्सिटी में कभी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनके समय में एनएसयूआई को सबसे ज्यादा मत मिले, जिसकी उन्हें बेहद खुशी हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी में सभी छात्र संगठन ABVP, SFI और NSUI अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा प्रशंसा उन्हीं की हुआ करती थी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते थे तो वह हमेशा तीसरे स्थान पर ही रहते थे.

मुख्यमंत्री ने बताई यूनिवर्सिटी की राजनीतिक ताकत

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यूनिवर्सिटी से निकल कर अपने क्षेत्र में सफल होने वाले लोगों को यूनिवर्सिटी की ताकत बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की ताकत है कि आज वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रोफेसर महावीर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी की ताकत है कि आज जगत प्रकाश नड्डा केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं केवल यूनिवर्सिटी की राजनीतिक ताकत का एहसास करवा रहा हूं. उन्होंने कहा कि जब वे छात्र थे, तब देश में तीन बड़े छात्र संगठन हुआ करते थे, NSUI, SFI और ABVP. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी ने आनंद शर्मा, राकेश सिंघा और जगत प्रकाश नड्डा के रूप में तीनों संगठनों को राष्ट्रीय नेतृत्व दिया है.

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