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सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में क्यों अधिकारियों की लगाई क्लास ?

धर्मशाला में आइस स्केटिंग रिंक की आधारशिला रखने पहुंचे थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू.

CM Sukhvinder Singh Sukhu
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (File)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 17, 2026 at 6:30 PM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान शुक्रवार को धर्मशाला पहुंचे. जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के निचले सकोह में बन रहे आइस स्केटिंग रिंक की आधारशिला रखनी थी. जब मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ निचले सकोह में बन रहे आइस स्केटिंग रिंक साइट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अधिकारियों द्वारा इस साइट पर कम पूरा ही नहीं किया गया है. जिसके बाद अधिकारियों को सीएम की नाराजगी का सामना करना पड़ा.

सीएम सुक्खू ने अधिकारियों की लगाई क्लास (ETV Bharat)

सीएम ने अधिकारियों की लगाई क्लास

आइस स्केटिंग रिंग का काम पूरा न होने की बात से नाराज होकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौके पर मौजूद अधिकारियों की क्लास लगाई. उन्होंने कहा कि अगर किसी ठेकेदार द्वारा समय पर काम पूरा नहीं किया जा रहा है तो उसका टेंडर रद्द कर दिया जाए. इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए की सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम को करें और जल्द से जल्द आइस स्केटिंग रिंग का काम पूरा किया जाए.

सीएम ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर कोई अधिकारी काम में ढील बरता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निचले सकोह में बन रहे आइस स्केटिंग रिंक को लेकर दिशा निर्देश जारी किए की समय रहते इस काम को पूरा करवाया जाए, नहीं तो इस काम में ढील बरतने वाले सभी लोगों पर सख्त करवाई की जाएगी.

CM Sukhvinder Singh Sukhu
इंडोर आइस स्केटिंग रिंक एवं रोलर स्केटिंग रिंक की रखी आधारशिला (ETV Bharat)

इतनी लागत से निर्मित होगा आइस स्केटिंग रिंक

गौरतलब है कि शुक्रवार को सीएम सुक्खू ने धर्मशाला स्थित सकोह में ₹33.78 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले इंडोर आइस स्केटिंग रिंक एवं रोलर स्केटिंग रिंक की आधारशिला रखी. इस भवन के बेसमेंट में जिम, बिलियर्ड्स रूम और कैफे की सुविधा होगी. इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में वीआईपी लाउंज और ऊपरी बालकनी में 1,079 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी.

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