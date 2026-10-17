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सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में क्यों अधिकारियों की लगाई क्लास ?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( File )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान शुक्रवार को धर्मशाला पहुंचे. जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के निचले सकोह में बन रहे आइस स्केटिंग रिंक की आधारशिला रखनी थी. जब मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ निचले सकोह में बन रहे आइस स्केटिंग रिंक साइट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अधिकारियों द्वारा इस साइट पर कम पूरा ही नहीं किया गया है. जिसके बाद अधिकारियों को सीएम की नाराजगी का सामना करना पड़ा.

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