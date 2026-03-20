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स्टेट GDP में बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में लंबी छलांग, पहली बार सैलानियों की संख्या तीन करोड़ पार

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (DPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 1:25 PM IST

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शिमला: आर्थिक मोर्चे पर हिमाचल के लिए एक सुखद खबर है. स्टेट जीडीपी में बढ़ोतरी का अनुमान है. हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है. साथ ही पहली बार हिमाचल में सैलानियों की आमद की संख्या तीन करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है. इससे पहले हिमाचल में कभी एक साल में दो करोड़ सैलानियों की आमद का आंकड़ा भी पूरा नहीं हुआ था. ये खुलासा हिमाचल की आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में हुआ है. हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण में शुक्रवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की.

यहां जानिए कुछ प्रमुख बातें

  1. वित्त वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल की स्टेट जीडीपी प्रचलित मूल्यों पर 2.54 लाख करोड़ आंकी गई है. यह आंकड़ा पिछली बार की तुलना में 10.1 की अच्छी बढ़ोतरी दर्शा रहा है.
  2. हिमाचल की अर्थव्यवस्था 8.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है.
  3. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्टेट जीडीपी 156681 करोड़ रुपए अनुमानित है.
  4. पिछले वित्त वर्ष में ये 144656 करोड़ रुपए थी.
  5. हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख, 83 हजार, 626 रुपए आंकी गई है. ये राष्ट्रीय औसत से 64 हजार रुपए अधिक है. पिछली बार से ये बढ़ोतरी 9.8 फीसदी अधिक है.
  6. पर्यटन का हिमाचल की जीडीपी में 7.7 फीसदी योगदान है. इस बार पहली दफा सालाना सैलानियों की आमद का आंकड़ा तीन करोड़ पार हुआ है. वर्ष 2025 में सैलानियों की आमद का आंकड़ा 3.11 करोड़ दर्ज किया गया.
  7. हिमाचल में कुल 143 विद्युत परियोजनाओं से 1574 मैगावाट बिजली बिक्री की पात्रता है. बिजली की बिक्री से दिसंबर 2025 तक 1668 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया गया. मार्च 2026 तक अतिरिक्त 249 करोड़ रुपए मिलने के आसार हैं.
  8. हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड वर्तमान में 28 परियोजनाएं चला रहा है. दिसंबर 2025 तक इन परियोजनाओं से 1973 मिलीयन यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन हुआ.
  9. वित्त वर्ष 2025-26 में उद्योग क्षेत्र में निर्माण सेक्टर की बढ़ोतरी दर सबसे अधिक 12.56 रहने के आसार हैं.

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