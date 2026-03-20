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स्टेट GDP में बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में लंबी छलांग, पहली बार सैलानियों की संख्या तीन करोड़ पार

शिमला: आर्थिक मोर्चे पर हिमाचल के लिए एक सुखद खबर है. स्टेट जीडीपी में बढ़ोतरी का अनुमान है. हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है. साथ ही पहली बार हिमाचल में सैलानियों की आमद की संख्या तीन करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है. इससे पहले हिमाचल में कभी एक साल में दो करोड़ सैलानियों की आमद का आंकड़ा भी पूरा नहीं हुआ था. ये खुलासा हिमाचल की आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में हुआ है. हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण में शुक्रवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की.

यहां जानिए कुछ प्रमुख बातें