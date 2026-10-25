सीएम सुक्खू ने गोल्फ में आजमाया हाथ, इस पेड़ के नीचे पहुंचकर ताजा की कॉलेज के दिनों की यादें
मुख्यमंत्री ने उस पेड़ के पास फोटो भी खिंचवाई, जहां वे अपने स्कूल के दिनों में आया करते थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 5:40 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को शिमला के नालदेहरा गोल्फ कोर्स पहुंचे. यहां उन्होंने गोल्फ में हाथ आजमाया और गोल्फ कार्ट में घूमकर गोल्फ कोर्स का जायजा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री अपने कॉलेज के दिनों की यादों में खो गए. वह गोल्फ कोर्स में उस पेड़ के पास पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज के समय फोटो खिंचवाई थी. पुरानी यादें ताजा करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उसी जगह पर तस्वीर खिंचवाई. नालदेहरा में कोटी गोल्फ कप-2026 टूर्नामेंट के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफियां देकर सम्मानित भी किया. इस दौरान उन्होंने हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने, हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने और आने वाले पांच वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना की जानकारी भी दी.
उसी पेड़ के नीचे पहुंचकर ताजा की पुरानी यादें
नालदेहरा गोल्फ कोर्स पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने गोल्फ खेला और गोल्फ कार्ट में घूमे. इस दौरान उन्होंने अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय के दिनों को याद किया. मुख्यमंत्री ने बताया कि पढ़ाई के समय वह इस क्षेत्र में आया करते थे. इसी दौरान वह उस पेड़ के पास भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में तस्वीर खिंचवाई थी. मुख्यमंत्री ने उसी जगह पर दोबारा फोटो खिंचवाकर पुरानी यादों को ताजा किया.
नालदेहरा गोल्फ कोर्स की खूबसूरती की सराहना
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नालदेहरा गोल्फ कोर्स की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के सबसे मनोरम गोल्फ स्थलों में से एक बताया. उन्होंने गोल्फ कोर्स के विकास के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के प्रयासों की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार जरूरत के अनुसार नीतिगत बदलाव कर रही है, ताकि प्रदेश के संसाधनों और पर्यटन की संभावनाओं का बेहतर उपयोग किया जा सके.
अगले पांच साल में पर्यटन पर 10 से 15 हजार करोड़ रुपये निवेश की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में पर्यटन क्षेत्र के विकास पर 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की योजना बना रही है. सरकार का विशेष जोर हाई-एंड पर्यटन को बढ़ावा देने पर है. इसके लिए पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि बेहतर सुविधाओं से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अधिक सुविधा मिलेगी और प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा.
कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार पर खर्च होंगे 3,000 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने बताया कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का विस्तार होने से बड़े विमानों का संचालन संभव हो सकेगा. इससे प्रदेश में हवाई संपर्क बेहतर करने और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने में मदद मिल सकती है. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में हवाई सेवाओं के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के तहत 35 करोड़ रुपये उपलब्ध करवा रही है.
सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट सुविधा से जोड़ने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है. इसके साथ ही शिमला को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार का उद्देश्य प्रदेश के भीतर और बाहर हवाई संपर्क को बेहतर बनाना है, ताकि पर्यटकों को आवागमन में सुविधा मिले. बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने के साथ पर्यटन कारोबार को भी प्रोत्साहन मिल सकता है.
60 ईको-टूरिज्म साइट्स से सरकार को हुई 22 करोड़ रुपये की आय
मुख्यमंत्री ने सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 60 ईको-टूरिज्म साइट्स को लीज पर दिया गया है. इससे राज्य के राजस्व में 22 करोड़ रुपये की आय हुई है. सरकार पर्यटन विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दे रही है. ईको-टूरिज्म के माध्यम से प्रदेश के प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
नालदेहरा गोल्फ कोर्स के विकास के लिए 1.82 करोड़ रुपये
इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नालदेहरा गोल्फ कोर्स को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि गोल्फ कोर्स को पर्यटकों के लिए भी खोला गया है और यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गोल्फ कोर्स के विकास के लिए 1.82 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए हैं. समारोह में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, महाधिवक्ता अनूप रतन, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह तथा कोटी गोल्फ क्लब और नालदेहरा गोल्फ क्लब के सदस्य एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
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