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सीएम सुक्खू ने गोल्फ में आजमाया हाथ, इस पेड़ के नीचे पहुंचकर ताजा की कॉलेज के दिनों की यादें

नालदेहरा गोल्फ कोर्स पहुंचे सीएम सुक्खू ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को शिमला के नालदेहरा गोल्फ कोर्स पहुंचे. यहां उन्होंने गोल्फ में हाथ आजमाया और गोल्फ कार्ट में घूमकर गोल्फ कोर्स का जायजा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री अपने कॉलेज के दिनों की यादों में खो गए. वह गोल्फ कोर्स में उस पेड़ के पास पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज के समय फोटो खिंचवाई थी. पुरानी यादें ताजा करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उसी जगह पर तस्वीर खिंचवाई. नालदेहरा में कोटी गोल्फ कप-2026 टूर्नामेंट के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफियां देकर सम्मानित भी किया. इस दौरान उन्होंने हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने, हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने और आने वाले पांच वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना की जानकारी भी दी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT) उसी पेड़ के नीचे पहुंचकर ताजा की पुरानी यादें