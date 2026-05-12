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4 दिन में खाते में आएगा रुका पैसा, हिमाचल के कर्मचारियों के लिए CM का बड़ा आदेश

प्रशासनिक सचिवों के साथ सीएम सुक्खू की बैठक ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों, कर्मचारियों पेंशनरों की लंबित देनदारियों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं. प्रदेश सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों के लंबित मेडिकल क्लेम के जल्द भुगतान के आदेश दिए हैं. वहीं, नशा तस्करी में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने के संकेत भी दिए हैं. चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के एरियर भुगतान का निर्देश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुरूप सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि रिटायर और सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (Medical Reimbursement Claims) का भी शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए. 4 दिनों में लंबित देनदारियों के भुगतान का निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 4 दिनों के अंदर लंबित देनदारियों का भुगतान करने और अनुपालन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा और चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.