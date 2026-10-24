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साथी चंदमणि के निधन से दुखी सीएम सुक्खू, कहा- 'मुझे उससे बहुत प्यार था'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

शिमला: चंबा जिले के भरमौर-होली क्षेत्र में 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान करंट लगने से युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणी कुलेठी का निधन हो गया. इस दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंद्रमणी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह लंबे समय से उनके साथ जुड़े हुए थे और उनसे उनका व्यक्तिगत लगाव था. अचानक हुई इस घटना से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है.

चंद्रमणी के अंतिम संस्कार में नहीं हो पाए शामिल