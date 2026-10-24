साथी चंदमणि के निधन से दुखी सीएम सुक्खू, कहा- 'मुझे उससे बहुत प्यार था'
युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणी कुलेठी के निधन और अंतिम संस्कार में न जाने पर मुख्यमंत्री ने जाहिर किया दुख.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 3:36 PM IST
शिमला: चंबा जिले के भरमौर-होली क्षेत्र में 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान करंट लगने से युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणी कुलेठी का निधन हो गया. इस दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंद्रमणी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह लंबे समय से उनके साथ जुड़े हुए थे और उनसे उनका व्यक्तिगत लगाव था. अचानक हुई इस घटना से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है.
चंद्रमणी के अंतिम संस्कार में नहीं हो पाए शामिल
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वह अपने कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त थे, तभी उन्हें इस दुखद घटना की जानकारी मिली. वह चंद्रमणी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए होली क्षेत्र जाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी बात की थी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर नाहन तक पहुंचा, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा और वह होली में चंद्रमणी कुलेठी की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सके.
"चंबा का एक साथी जो बहुत पहले से हमारे साथ जुड़ा था. मुझे उससे बहुत प्यार भी था. मेरे लिए फंक्शन की तैयारियां कर रहा था. अचानक एक घटना घटी, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ. मैं वहां होली में अंतिम संस्कार में जाना चाहता था, मेरा हेलीकॉप्टर खराब था, मैंने उत्तराखंड के सीएम से बात की. नाहन तक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन टर्बुलेंस होने के कारण वो वापस चला गया. अभी मैं होली तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन भरमौर जरूर जाऊंगा." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री
चंद्रमणी की पत्नी को नौकरी देने पर सीएम ने कही ये बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रमणी के निधन से उन्हें गहरा दुख है. सीएम ने कहा कि वह चंद्रमणी कुलेठी की पत्नी से स्वयं व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे. वहीं, चंद्रमणी की पत्नी को नौकरी देने के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि वह इस मामले पर व्यक्तिगत तौर पर विचार करेंगे. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद चंद्रमणी के परिवार को सहायता मिलने की उम्मीद जगी है. ये बात सीएम ने ओक-ओवर शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कही.
बिजली की लाइन की चपेट में आने से हुई थी मौत
गौरतलब है कि 22 और 23 अक्टूबर को सीएम सुक्खू का चंबा जिले में दो दिवसीय दौरा प्रस्तावित था. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही थी. इस दौरे को लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणी कुलेठी बहुत उत्साहित थे. चंद्रमणी अपनी टीम के साथ रात के समय भी पोस्टर, बैनर और झंडे लगाने के कार्य में जुटे थे. इसी दौरान रात करीब 12 बजे वो बिजली की लाइन की चपेट में आने से बेहोश हो गए. उन्हें फौरन होली अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. जिस पर सीएम सुक्खू ने भी शोक जाहिर किया था.
शिमला में वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी
आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के खेल एवं सांस्कृतिक क्लब के शुभारंभ अवसर पर अपने सरकारी आवास ओक-ओवर शिमला से इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर शिमला तक वॉकाथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया. इस वॉकथॉन में निदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया. सीएम ने कहा कि इस क्लब के गठन का मुख्य उद्देश्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य, खेल भावना, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है.
"ये खेल एवं सांस्कृतिक क्लब प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें निखारने, पारंपरिक हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने तथा विभागीय कर्मियों के बीच एकता और सद्भाव को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक कार्य वातावरण के साथ-साथ अधिकारियों और कर्मचारियों का कल्याण और सर्वांगीण विकास होगा." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री