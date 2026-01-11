ETV Bharat / state

हिमाचल में इस विभाग के भवनों के रूफटॉप पर लगेंगे सोलर सिस्टम, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से इन सभी भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने से हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और धन की बचत भी होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं.

ऊर्जा क्षेत्र में हिमाचल सरकार का लक्ष्य निर्धारित

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की हर साल की ऊर्जा खपत करीब 13 हजार मिलियन यूनिट है. प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है. जिसके तहत ऊर्जा खपत का 90 प्रतिशत से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (renewable energy sources) के दोहन से पूरा किया जाए. प्रदेश सरकार ने दो सालों के अंदर हिमाचल में 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वर्तमान में प्रदेश में 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना, 5 मेगावाट की भंजाल सौर ऊर्जा परियोजना और 10 मेगावाट की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना विद्युत उत्पादन कर रही हैं. राज्य सरकार सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कम्प्रेस्ड बायोगैस और अन्य क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की दिशा में विशेष रूप से प्रयास कर रही है.