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BBMB एरियर मामले में हिमाचल की ऐतिहासिक जीत, 20 साल तक प्रदेश को मिलेगी अतिरिक्त बिजली: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( File Photo )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के हक और अधिकारों की लड़ाई में राज्य को बड़ी और ऐतिहासिक जीत मिली है. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के एरियर से जुड़े करीब 15 सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में फैसला आने के बाद हिमाचल प्रदेश को बड़ी आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले को प्रदेश की 75 लाख जनता की ऐतिहासिक जीत करार देते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता के स्नेह और आशीर्वाद से हिमाचल के अधिकारों के लिए एक और बड़ी लड़ाई जीती है. करीब 4 सालों के कार्यकाल में यह प्रदेश की चौथी ऐतिहासिक जीत है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी के एरियर का मामला पिछले करीब 15 सालों से देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित था. इस मामले में आए फैसले से हिमाचल प्रदेश को उसका लंबित हक मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश की समस्त जनता, मंत्रिमंडल के सहयोगियों, प्रशासनिक अधिकारियों और इस कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़ने वाली कानूनविदों की टीम को दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला केवल सरकार की जीत नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और आने वाली पीढ़ियों के आर्थिक भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.