BBMB एरियर मामले में हिमाचल की ऐतिहासिक जीत, 20 साल तक प्रदेश को मिलेगी अतिरिक्त बिजली: CM सुक्खू
मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रदेश की 75 लाख जनता की जीत बताया, कहा- सरकार के खजाने में आएंगे ₹15 हजार करोड़.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 5:08 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के हक और अधिकारों की लड़ाई में राज्य को बड़ी और ऐतिहासिक जीत मिली है. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के एरियर से जुड़े करीब 15 सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में फैसला आने के बाद हिमाचल प्रदेश को बड़ी आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले को प्रदेश की 75 लाख जनता की ऐतिहासिक जीत करार देते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता के स्नेह और आशीर्वाद से हिमाचल के अधिकारों के लिए एक और बड़ी लड़ाई जीती है. करीब 4 सालों के कार्यकाल में यह प्रदेश की चौथी ऐतिहासिक जीत है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी के एरियर का मामला पिछले करीब 15 सालों से देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित था. इस मामले में आए फैसले से हिमाचल प्रदेश को उसका लंबित हक मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश की समस्त जनता, मंत्रिमंडल के सहयोगियों, प्रशासनिक अधिकारियों और इस कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़ने वाली कानूनविदों की टीम को दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला केवल सरकार की जीत नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और आने वाली पीढ़ियों के आर्थिक भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
20 सालों तक मिलेगी अतिरिक्त बिजली
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीबीएमबी से एरियर के तौर पर हिमाचल प्रदेश को करीब 55-56 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली मिलने का लाभ होगा. यह बिजली प्रदेश को अगले 20 सालों तक मिलती रहेगी. इससे राज्य को लंबे समय तक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और सरकारी खजाने को मजबूत करने में मदद मिलेगी. इस व्यवस्था से आगामी 20 सालों में प्रदेश सरकार के खजाने में करीब 15 हजार करोड़ रुपए आने का अनुमान है. सीएम ने कहा कि वर्तमान समय में बिजली की कीमत करीब 6 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आंकी जाए तो प्रदेश को सालाना करीब 500 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ मिल सकता है. ये राशि हिमाचल जैसे पहाड़ी और सीमित आर्थिक संसाधनों वाले राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. इससे प्रदेश सरकार को विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे.
दूसरे राज्यों को बिजली बेचकर बढ़ रही आमदनी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली की बिक्री से प्रदेश की संभावित आमदनी को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने राजस्थान को 15.5 रुपए, केरल को 14.5 रुपए और तमिलनाडु को 13.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बेची है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भविष्य में भी इसी प्रकार की दरों पर बिजली बिक्री के समझौते होते हैं, तो प्रदेश की सालाना आमदनी करीब 1 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है. हिमाचल प्रदेश जलविद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल है. यहां की नदियों और जल संसाधनों से देश को बिजली उपलब्ध होती है, लेकिन प्रदेश को अपने संसाधनों का उचित आर्थिक लाभ मिलना भी जरूरी है. बीबीएमबी एरियर मामले में आया फैसला इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने के साथ-साथ प्रदेश के अधिकारों को लेकर भविष्य की लड़ाइयों को भी बल मिलेगा.
शानन पावर प्रोजेक्ट और वाटर सेस की लड़ाई अभी बाकी
इसके अलावा शानन पावर प्रोजेक्ट और वाटर सेस के मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी. सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जल संसाधनों का उपयोग दूसरे राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए होता है, जबकि प्रदेश को भी इसका उचित आर्थिक लाभ मिलना चाहिए. सरकार इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए कानूनी और संवैधानिक स्तर पर मजबूती से लड़ेगी.
"प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों और अधिकारों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी. जनता के सहयोग से सरकार अपने हक की लड़ाई लड़ती रहेगी और प्रदेश के संसाधनों पर हिमाचल के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी. ये ऐतिहासिक जीत हिमाचल की 75 लाख जनता के सम्मान, अधिकार और आर्थिक भविष्य की है." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
SC के पहले फैसले की अनदेखी
सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति एके पटनायक व न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन ने बीबीएमबी परियोजना को लेकर हिमाचल के हक में फैसला सुनाते हुए हिमाचल की 7.19 फीसदी हिस्सेदारी देने को कहा था, लेकिन पंजाब व हरियाणा टालमटोल करते रहे. वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस मामले में सक्रियता से काम करते हुए विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज उठाई. मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एमएल खट्टर के साथ भी कई मर्तबा हिमाचल के हक की आवाज उठाई.
बीबीएमबी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अब 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का पूरी तरह से निपटारा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बीबीएमबी परियोजनाओं के एरियर को लेकर हिमाचल को नकद रहित भुगतान यानी कैश की बजाय एरियर का भुगतान बिजली के रूप में देने के आदेश जारी किए. पंजाब व हरियाणा को ये बिजली बीस साल में देनी होगी. ये बिजली करीब 55 करोड़ मिलियन यूनिट बनती है. जो कि हिमाचल के लिए बड़ी ऐतिहासिक जीत के रूप में देखी जा रही है.