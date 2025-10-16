चमियाणा और टांडा के बाद अब यहां शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान
शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 7:10 PM IST
शिमला: एआइएमएसएस चमियाणा और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत के बाद राज्य सरकार शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला में यह सुविधा उपलब्ध करवाने जा रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आईजीएमसी शिमला में कमला नेहरू अस्पताल के मरीजों की रोबोटिक सर्जरी के लिए 40 बेड आवंटित किए जाएंगे. सीएम ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवा रही है.
3 महीने तक होगा ट्रायल
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईजीएमसी में गायनी की रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाए. बैठक में गायनी की रोबोटिक सर्जरी से जुड़े अनेक अन्य फैसले भी लिए गए. उन्होंने कहा कि केएनएच के स्त्री रोग विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जरी के अलावा आईजीएमसी में इलेक्टिव सर्जरी भी करेंगे. साथ ही केएनएच प्रशासन रोबोटिक व इलेक्टिव सर्जरी के लिए आईजीएमसी में डॉक्टरों की टीम तैनात करेगा, ताकि दोनों जगह महिला रोगियों को सुगम इलाज मिल सके. सीएम ने कहा कि आईजीएमसी में रोबोटिक व इलेक्टिव सर्जरी का तीन माह तक ट्रायल आधार पर प्रयोग किया जाएगा. इसके बाद समीक्षा कर आगामी बदलाव किए जा सकते हैं.
25 करोड़ की लागत से बनेगी डायग्नोस्टिक लैब
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 25 करोड़ रुपए की लागत से आईजीएमसी में डायग्नोस्टिक लैब स्थापित की जा रही है. कॉलेज प्रशासन को इसके लिए राशि जारी कर दी गई है. इसमें टेस्ट शुरू होने के बाद केएनएच के स्त्री रोग के स्पेशलिस्ट्स को भी महिला रोगियों के इलाज में काफी लाभ होगा.