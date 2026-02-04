ETV Bharat / state

RDG बंद होने की नहीं की थी कल्पना, संघर्ष के लिए तैयार रहे जनता- सीएम सुक्खू

शिमला: केंद्रीय बजट में आरडीजी (Revenue Deficit Grant) बंद होने का मुद्दा गरमाता जा रहा है. हिमाचल प्रदेश में जहां विपक्ष इसे अस्थायी व्यवस्था बता रहा है. वहीं, सरकार इस ग्रांट के बंद होने को लेकर गंभीर नजर आ रही है. इस मुद्दे को लेकर 8 फरवरी को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है. साथ ही इसी दिन विधायक दल की भी बैठक बुलाने पर विचार किया जा रहा है. जिसमें प्रदेश के सभी विधायकों को बुलाया जाएगा, भाजपा विधायक भी इसमें शामिल होंगे. इसमें RDG के विषय पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि इस ग्रांट के बंद होने से प्रदेश पर कितना विपरीत असर पड़ेगा. ये बात आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैथू में हिमाचल हिमाचल कोआपरेटिव बैंक की नई शाखा के उद्घाटन अवसर पर कही.

विद्युत परियोजनाओं से कर वसूलेगी सरकार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने RDG बंद करने को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि RDG के बंद होने का असर हिमाचल की आर्थिक पर पड़ेगा. उन्होंने ऐलान किया कि 8 फरवरी को कैबिनेट बैठक में RDG पर मंथन होगा, जिसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाकर भाजपा विधायकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी. इसके अलावा सीएम सुक्खू ने बड़े फैसले का एलान करते हुए कहा कि हिमाचल की भूमि पर लगे विद्युत परियोजनाओं से सरकार कर वसूल करेगी.