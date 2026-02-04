RDG बंद होने की नहीं की थी कल्पना, संघर्ष के लिए तैयार रहे जनता- सीएम सुक्खू
RDG को लेकर हिमाचल में 8 फरवरी को प्रदेश के सभी विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 1:38 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 1:54 PM IST
शिमला: केंद्रीय बजट में आरडीजी (Revenue Deficit Grant) बंद होने का मुद्दा गरमाता जा रहा है. हिमाचल प्रदेश में जहां विपक्ष इसे अस्थायी व्यवस्था बता रहा है. वहीं, सरकार इस ग्रांट के बंद होने को लेकर गंभीर नजर आ रही है. इस मुद्दे को लेकर 8 फरवरी को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है. साथ ही इसी दिन विधायक दल की भी बैठक बुलाने पर विचार किया जा रहा है. जिसमें प्रदेश के सभी विधायकों को बुलाया जाएगा, भाजपा विधायक भी इसमें शामिल होंगे. इसमें RDG के विषय पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि इस ग्रांट के बंद होने से प्रदेश पर कितना विपरीत असर पड़ेगा. ये बात आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैथू में हिमाचल हिमाचल कोआपरेटिव बैंक की नई शाखा के उद्घाटन अवसर पर कही.
विद्युत परियोजनाओं से कर वसूलेगी सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने RDG बंद करने को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि RDG के बंद होने का असर हिमाचल की आर्थिक पर पड़ेगा. उन्होंने ऐलान किया कि 8 फरवरी को कैबिनेट बैठक में RDG पर मंथन होगा, जिसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाकर भाजपा विधायकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी. इसके अलावा सीएम सुक्खू ने बड़े फैसले का एलान करते हुए कहा कि हिमाचल की भूमि पर लगे विद्युत परियोजनाओं से सरकार कर वसूल करेगी.
"साल 2019 से 2015 तक हिमाचल को 48 हजार करोड़ रुपये RDG के रूप में मिले, लेकिन इस संवैधानिक अनुदान का अचानक बंद होना प्रदेश के लिए गंभीर संकट पैदा करेगा. साल 1952 से हिमाचल को RDG मिलता आ रहा है. इसे कभी भी रोका जाएगा, ऐसी कल्पना भी नहीं की थी. यह वक्त पार्टी लाइन से ऊपर उठने का है. RDG को बचाने के लिए सभी दलों को एकजुट होकर केंद्र सरकार से बात करनी होगी. 8 फरवरी को इस मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि हर विधायक को स्थिति की गंभीरता समझाई जा सके." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
अनुराग ठाकुर को सीएम सुक्खू की दो टूक
वहीं, जीएसटी पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जीएसटी का फायदा सिर्फ बड़े राज्यों को हुआ है. जबकि हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्यों को इससे सिर्फ नुकसान झेलना पड़ा है. सीएम सुक्खू ने सांसद अनुराग ठाकुर को चुनौती देते हुए कहा कि वे स्पष्ट करें कि वे RDG बंद होने के पक्ष में हैं या विरोध में है. वहीं, RDG पर भाजपा के बयानों पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए बताया कि क्यों हिमाचल के लिए RDG जरूरी है.
"हिमाचल को मैदानी राज्यों की कतार में खड़ा करना गलत है. 68 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र, 28 प्रतिशत फॉरेस्ट कवर और पांच नदियों वाला हिमाचल पर्यावरण बचाकर विकास करता है. ऐसे पहाड़ी राज्य के विकास के लिए RDG जीवन रेखा है. RDG बंद होने का असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इसके लिए प्रदेश की जनता को भी संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश