हिमाचल में पर्यटन सेक्टर में मिलेगा स्वरोजगार! सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश
हिमाचल में आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 10:40 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में सुक्खू सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए अगले 10 दिनों के अंदर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाए.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यटन क्षेत्र से जुड़ सकें. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आज राज्य में पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. जिसमें उन्होंने अधिकारियों को 10 दिनों में होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए. इस दौरान सीएम सुक्खू ने सभी विभागों के लिए यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के लिए सक्षम सॉफ्टवेयर कंपनियों की सेवाएं लेने के साथ इस संदर्भ में टेंडर भी जारी किए जाने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने दिए ये भी निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिथि गृहों और विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों में सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाएं, जिसमें खाद्य बिलों का भुगतान आदि भी शामिल हो. उन्होंने एशियन विकास बैंक और पर्यटन विकास बोर्ड परियोजनाओं के लिए नक्शे तैयार करने के लिए पेशेवर आर्किटेक्ट्स की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसे भी दस दिनों के भीतर विज्ञापित किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने में तेजी लाई जाए और इस प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जाए. उन्होंने पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद के प्रस्तावित नियमों में बदलाव करने का सुझाव भी दिया, जिस पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई. इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि निर्माणाधीन होटलों पर भी पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद के नियमों के तहत विचार किया जाए. मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की घाटे में चल रही इकाइयों के संचालन और रख-रखाव की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके.