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सोलन के नतीजों पर सियासी हलचल, सीएम सुक्खू ने की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की तारीफ

हिमाचल में शहरी निकायों एवं पंचायती राज चुनाव के नतीजों को लेकर सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर साधा निशाना.

CM Sukhvinder Singh Sukhu
चुनावी नतीजों पर सीएम सुक्खू की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में चार नगर निगमों और पंचायत प्रधान पदों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. चुनावी नतीजों को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए विपक्ष के चुनावी दावों को चुनौती दी. खास बात यह रही कि भाजपा की आलोचना करते-करते मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा कर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी.

'बिंदल गुट का प्रदर्शन सबसे बेहतर'

सोलन के चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा की अंदरूनी स्थिति पर भी निशाना साधा और कहा कि पार्टी कई गुटों में बंटी हुई है, जबकि सोलन में बिंदल गुट का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है. उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत बड़े मायने नहीं रखती है, लेकिन चुनाव में जीत क्लेम करना गलत है. सत्य को स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर कह रहे थे कि हम चुनाव से भाग रहे हैं. हमने विधानसभा में पहले की कहा था कि 31 मई से पहले चुनाव होंगे, लेकिन अब जयराम ठाकुर चुनाव परिणाम से भाग रहे हैं.

'MC चुनाव नतीजे पूरे प्रदेश का जनादेश नहीं'

नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के दावों पर पलटवार किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम चुनावों को पूरे प्रदेश का जनादेश नहीं माना जा सकता. उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को व्यापक समर्थन मिला है और जिला परिषद के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे. सीएम सुक्खू ने कहा कि नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम चुनावों में स्थानीय नेताओं और विधायकों की छवि का बड़ा असर होता है. मंडी में भाजपा की जीत अनिल शर्मा के प्रभाव के कारण हुई है, जबकि धर्मशाला में स्थानीय विधायक का असर देखने को मिला. उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव किसी एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित होते हैं, इसलिए इन्हें पूरे प्रदेश का ट्रेंड नहीं माना जा सकता है.

'सबसे ज्यादा प्रधान, उप-प्रधान हमारे जीते'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को बड़ी सफलता मिली है. प्रदेश में 2400 प्रधान और 2300 उप-प्रधान कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और नशे के खिलाफ सरकार की मुहिम को जनता का समर्थन मिला है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जिला परिषद के अंतिम नतीजों में भी कांग्रेस को बढ़त मिलेगी और पूरी तस्वीर सामने आने के बाद भाजपा के दावे गलत साबित होंगे.

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