महिला स्वयं सहायता समूहों को इस स्थान पर मिलेगी इतनी दुकानें, इतने करोड़ की लागत से हो रहा हाट का निर्माण

हिमाचल में महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए करोड़ों की लागत से हाट बजार का निर्माण किया जा रहा है.

Himachal Haat Bazaar Construction
हिमाचल हाट बाजार (ETV Bharat)
शिमला: हिमाचल प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा एक अहम पहल की जा रही है. शिमला शहर में लिफ्ट के पास एक आधुनिक हाट का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 2 रुपए रहेगी. यहां महिला स्वयं सहायता समूहों को अपनी आजीविका के लिए दुकानें उपलब्ध करवाई जाएंगी. इस हाट के जरिए महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा. वहीं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एक ही स्थान पर हिमाचली हस्तशिल्प और उत्पादों की झलक देखने को मिलेगी. यह परियोजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि प्रदेश की स्थानीय संस्कृति और स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगी.

एक ही छत के नीचे मिलेंगी ये चीजें

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को 'हिम ईरा' ब्रांड के तहत बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि यह हाट एक ही छत के नीचे ग्रामीण कला, शिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों और पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों को प्रस्तुत करेगा, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा.

"हिमाचल हाट प्रमाणिक हिमाचली उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत बाजार होगा. शिमला में लिफ्ट के पास 2 करोड़ रुपए की लागत से ‘हिमाचल हाट’ का निर्माण किया जाएगा. इस हाट की 25 दुकानों में हिमाचल के सभी 12 जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

हर महीने 50 हजार की कमाई

सीएम सुक्खू ने बताया कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को फूड वैन भी उपलब्ध करवा रही है, जिससे उन्हें हर महीने करीब 50 हजार रुपये प्रतिमाह की आय हो रही है. उन्होंने बताया कि राज्य में 5,428 स्वयं सहायता समूहों, 1257 ग्राम संगठनों और 189 क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किया गया है. वहीं, 14,410 स्वयं सहायता समूहों को 36 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड, 7,567 स्वयं सहायता समूहों को 41 करोड़ रुपये सामुदायिक निवेश राशि और 7,187 परिवारों को प्रति परिवार जोखिम निवारण निधि के रूप में 36 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 109 हिम ईरा स्थायी दुकानों और उनकी बिक्री से 34.95 करोड़ रुपये व 81 हिम ईरा साप्ताहिक बाजार में उत्पादों की बिक्री से 29.70 करोड़ रुपये का करोबार हुआ है. वित्त वर्ष 2025-26 में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 10 खंडों को मंजूरी दी गई और 60 वाहन (प्रति ब्लॉक 6 वाहन) उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने कहा कि अब तक 1.15 करोड़ रुपये से 18 वाहन स्वीकृत किए गए हैं.

प्रशिक्षण के साथ 2400 रुपये का इजाफा

सीएम सुक्खू ने कहा कि पारंपरिक कला का संरक्षण करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित के जरिए विशेष पहल की है. कुल्लू के 11 प्रशिक्षण केंद्रों में 108 प्रशिक्षुओं को तीन महीने से एक साल तक का प्रशिक्षण व साथ ही 2400 रुपये का मासिक वजीफा शामिल है. कटराईं, बढ़ई रा ग्रां, सुरढ, डोभी, प्रीणी, खनाग मिथनु जैसे गांवों में हैंड निटिंग, हैंडलूम वीविंग, कारपेट निर्माण और कुल्लवी टोपी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे यहां के महिला और पुरुष स्वरोजगारी बने हैं. उन्होंने कहा कि कुल्लू का हस्तशिल्प केवल सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक प्रगति का माध्यम है. पर्यटन से बढ़ती मांग और सरकारी योजनाओं ने इस पारंपरिक उद्योग को नई ऊर्जा दी है, जो युवाओं को रोजगार के साथ बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित कर रहा है. उन्होंने कहा कि कुल्लू-मनाली में पर्यटक स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदकर इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और हजारों कारीगर स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं.

