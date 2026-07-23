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गृहमंत्री आप अपने सीएम को डरा सकते हैं, हिमाचल में जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं नहीं होगा समझौता- CM सुक्खू

किशाऊ बांध परियोजना को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक पह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही बड़ी बात.

CM Sukhvinder Singh Sukhu
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 12:44 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं. मुख्यमंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि उनकी सरकार प्रदेश के अधिकारों को दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है. शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में स्पष्ट कह दिया था कि अगर हिमाचल के पक्ष में करार नहीं हुआ तो वे समझौता नहीं करेंगे. मुख्यमंत्री एचपीयू के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे थे वहीं मंच से उन्होंने यह बयान दिया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

'हिमाचल न करता समझौता तो आधा दिल्ली जाता सूख'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ बांध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसको लेकर गृहमंत्री के साथ हुई बैठक में उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे. परियोजना से यमुना का पानी दिल्ली राजस्थान और हरियाणा को चाहिए था. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हिमाचल इस परियोजना पर समझौता नहीं करता तो आधा दिल्ली सूख जाता और पूरा गुड़गांव खाली हो जाता. मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश की नदियों को संसाधन बताते हुए इन्हें बहता हुआ सोना बताया.

'जब तक मुख्यमंत्री हूं नहीं होगा समझौता'

इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि अगर हिमाचल की शर्तों पर समझौता नहीं हुआ तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए यह समझौता नहीं होगा. सीएम सुक्खू ने कहा कि गृह मंत्री ने उत्तराखंड का हवाला देते हुए बिजली उत्पादन के खर्च उठाने की बात कही थी. इस पर उन्होंने कह दिया था कि उत्तराखंड में आप अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को डरा सकते हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है. उन्होंने आगे कहा कि अगर केंद्र हिमाचल की शर्तों पर समझौता करने को तैयार नहीं है तो वे समझौता नहीं करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत में समझौता हिमाचल के पक्ष में हुआ और हिमाचल को 1000 करोड़ की कमाई होगी.

"राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए गए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लेगी. सरकार सतलुज, लुहरी और धौलासिद्ध जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को सरकार के आधीन लेगी. प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट कहते हैं कि वे आजीवन 100 रुपए की कमाई में से केवल ₹12 सरकार को देंगे और ₹88 की कमाई करेंगे. हमें ये समझौता मंजूर नहीं है." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

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