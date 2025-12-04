ETV Bharat / state

'शांत स्वभाव के जयराम, विपक्ष में आते ही दिखाने लगे गुस्सा', सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष पर कसा तंज

धर्मशाला: तपोवन में चल रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 3 दिसंबर, बुधवार को ओबीसी और एबीवीपी संगठन ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जोरावर में जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान एबीवीपी संगठन के साथ विरोध प्रदर्शन में आए छात्रों की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई. जिसमें कुछ छात्रों और पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई. जोरावर मैदान में हुई झड़प की गूंज सदन तक पहुंची और सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई. जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों का करारा जवाब दिया. सीएम ने जयराम ठाकुर के बदले तेवर, एबीवीपी के प्रदर्शन और सदन में बयानबाजी पर निशाना साधा.

"जयराम ठाकुर हमेशा अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विपक्ष में आने के बाद से ही वो लगातार गुस्से में दिख रहे हैं. सदन में बहस, तर्क-वितर्क, मतभेद सब चलते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए. जयराम ठाकुर ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ जो टिप्पणियां की हैं, वो अनुचित हैं. कांग्रेस विधायक दल इसकी निंदा करता है. सदन में तंज तो कसते रहते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

एबीवीपी मार्च पर सीएम की फटकार

जोरावर स्टेडियम में एबीवीपी मार्च को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदर्शन को लेकर कोई परमिशन नहीं थी. प्रदर्शनकारियों ने 3 घंटों तक रास्ता रोक कर रखा, जिससे आम जनता को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी. इस दौरान दो-तीन महिला पुलिसकर्मियों को धक्का लगने की वजह से चोटें भी आई हैं. सीएम ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्ती विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस को मजबूरन उन्हें पीछे की ओर धकेलना पड़ा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का दायित्व कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ऐसे में अगर पुलिस पर ही हमला होगा तो सुरक्षा कौन करेगा? सीएम ने कहा कि छात्र राजनीति के संघर्ष होते हैं, लेकिन उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए. बिना अनुमति के प्रदर्शन का ये मतलब नहीं है कि सड़कें जाम कर दी जाएं और आम जनता को परेशान किया जाए.