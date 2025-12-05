ETV Bharat / state

'हिमकेयर योजना में घोटाले की होगी जांच', सीएम सुक्खू ने निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लगाए आरोप

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में हिमकेयर योजना को लेकर विपक्ष ने किए सवाल.

Himachal Assembly Winter Session
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र (Himachal Assembly)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 5, 2025

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है. सत्र के अंतिम दिन पर सदन में हिमकेयर का मुद्दा गूंजा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में हिमकेयर योजना में हुए घोटाले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच करवाने का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक हुए खर्च की राशि का ऑडिट हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार द्वारा किया जा रहा है. जिस पर जयराम ठाकुर ने सवाल किया कि क्या सरकारी अस्पतालों में योजना के तहत इलाज जारी रहेगा?

"मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमकेयर योजना घोटाला है, तो कभी कहते हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है. इस योजना की भावना में जाकर देखिए की प्रदेश में कितने जरूरतमंद लोगों के जीवन को बचाया गया है. क्या कम से कम सरकारी अस्पतालों में इस योजना के तहत इलाज सुनिश्चित किया जाएगा?" - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

'योजना की मूल भावना से खिलवाड़'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि हिमकेयर योजना के तहत निजी मेडिकल शॉप्स और निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाया गया है. जबकि योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करना था. उन्होंने कहा कि योजना की मूल भावना से खिलवाड़ कर भ्रष्टाचार किया गया है. हिमकेयर योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंद लोगों का इलाज तो हो रहा है, लेकिन योजना का दुरुपयोग भी हुआ है. मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल व मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक साल में 4 महीने हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए ऑथराइज्ड किया गया है, ताकि हर जरूरतमंद का कार्ड बिना किसी रोक-टोक के बन सके. सीएम ने कहा कि योजना के हित में सुधार के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी गड़बड़ी रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे.

"हिमकेयर कार्ड में बहुत घोटाला हुआ है. जिसमें 210 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जबकि 280 करोड़ रुपए की राशि अभी पेंडिंग है. जिसकी गहनता से जांच की जा रही है. साल में सिर्फ 4 महीने कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है और 100 कार्ड बनाने की अनुमति दी गई है. उन 100 कार्ड का इस्तेमाल होगा, तभी और बढ़ाने की नोटिफिकेशन दी जाएगी. मनरेगा के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी, इसमें सिर्फ जरूरतमंद व दुर्घटना होने पर जल्द हिमकेयर कार्ड बनेगा." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

'सरकारी अस्पतालों में जारी रहेगा फ्री इलाज'

मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत व हिमकेयर योजना पर 2100 से 4 लाख तक निशुल्क इलाज किया जाता है. सीएम ने कहा कि अस्पतालों में जांच व इलाज की व्यवस्था की जांच की जाएगी. अभी ऑडिट की जा रही है. हिमकेयर में इलाज हो रहा है, जिसके तहत अभी 250 करोड़ रुपए पेंडिंग चल रहा है. हिमकेयर योजना के तहत जनता की संपदा को लूटा गया गया है. अब हर विषय की जांच की जाएगी. योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ भी शामिल है. किसी को भी हिमकेयर कार्ड के तहत इलाज करने को मना नहीं किया गया है.

'आयुष्मान भारत योजना पर ₹100 करोड़ का खर्च'

सीएम सुक्खू ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हिमाचल को 47 करोड़ रुपए आया था. जबकि योजना पर प्रदेश का करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है. इसमें हिमाचल सरकार की ओर से पैसे दिए जाते हैं. आईजीएमसी में शिमला की 42 शॉप को रजिस्टर किया गया है. इसमें गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए 4 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं. सीएम ने कहा कि अब केंद्र की योजना के तहत जितने पैसे आते हैं, उतने ही दिए जाएंगे. जबकि राज्य को हिमकेयर योजना को पैसे देने होंगे.

हिमकेयर कार्ड पर भाजपा विधायकों के सवाल

सदन में हिमकेयर योजना को लेकर नाचन के विधायक विनोद कुमार ने सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व एमएस हिमकेयर के 100 कार्ड बना सकते हैं. जबकि अब अस्पताल में जाने पर मरीजों के कार्ड नहीं बन पा रहे हैं. पहले 365 दिन कार्ड बनते थे, क्या अब वैसे बनेंगे? निशुल्क चिकित्सा का लाभ किन्हें मिल रहा है? 90 फीसदी मरीजों को ऐसे सुविधा नहीं दी जा रही है. मनरेगा के तहत 50 दिन लगने के बाद ही हिमकेयर कार्ड बन रहे हैं. भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर हिम केयर और आयुष्मान भारत योजना को रोक कर रखना सही नहीं है, भ्रष्टाचार की जांच जारी रहनी चाहिए और लोगों को योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. वहीं, बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सरकार से जानकारी मांगी कि ऐसे कौन से निजी संस्थान है, जिनमें हिमकेर या आयुष्मान भारत योजना के तहत अनियमितताएं हुई हैं. आज दिन तक सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि ऑडिट चल रही है मगर तीन साल गुजरने को आए हैं, लेकिन सरकार अब तक स्पष्ट नहीं कर पाई है कि वो संस्थान कौन से हैं.

'हिमकेयर कार्ड के नाम पर घोटाला'

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सदन में बताया कि मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों को गंभीर स्थिति में 100 हिमकेयर कार्ड बनाने की अनुमति दी गई है. वर्तमान में अस्पताल में हिमकेयर कार्ड के मरीजों को निशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है. अगर किसी को निशुल्क सुविधा नहीं मिल रही है तो उसकी सूचना दे सकते हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मनरेगा में काम करने वाले लोगों का फ्री में हिमकेयर कार्ड बनाया जाता है. जिसका कार्ड नहीं है, उनका किसी भी गंभीर स्थिति में तत्काल कार्ड बनाया जाता है. मंत्री ने बताया कि व्यक्ति को आयुष्मान भारत या हिमकेयर, दोनों में से एक कार्ड प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं.

