हिमकेयर योजना में अब ऐसे होगा वेरिफिकेशन, सहारा योजना को लेकर सीएम ने दिए ये निर्देश

हिमाचल में इस योजना के तहत लाभार्थियों के वेरिफिकेशन के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया.

CM review meeting with Health Department
स्वास्थ्य विभाग के साथ मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक (Himachal DPRO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 12:57 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को 'मुख्यमंत्री सहारा योजना' और 'हिमकेयर योजना' की विस्तृत समीक्षा की. इस अवसर पर सीएम ने सहारा योजना का लोकल ऑडिट करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सके. वहीं, सीएम सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के वेरिफिकेशन के लिए जिला स्तर पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जा रहा है. इस दौरान सीएम ने सहारा योजना के लाभार्थियों को हिम परिवार पोर्टल से जोड़ने के भी निर्देश दिए और हिमकेयर योजना के तहत विभिन्न मापदंडों और बजट के बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के समय सभी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन फेस रिकॉगनेशन के आधार पर किया जाएगा. जिसके लिए स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना के डेटा का विश्लेषण कर इसका उपयोग प्रदेश में विभिन्न बीमारियों की स्थिति जानने और स्वास्थ्य क्षेत्र में नीति निर्माण के लिए किया जाएगा. इसके साथ ही सीएम ने हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों की देय राशि का भुगतान करने के भी निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्राइवेट वार्ड में इलाज की अनुमति प्रदान की जाएगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वस्थ हिमाचल की परिकल्पना को महत्व देते हुए आम लोगों को उनके घरों के पास गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए रोबोटिक सर्जरी, स्टेट कैंसर इंस्टीच्यूट सहित पैट स्कैन, स्पैक्ट-स्कैन जैसी आधुनिक मशीनों की स्थापना की गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, रोगी मित्र योजना, वैलनेस सेंटर और आईजीएमसी शिमला में ट्रामा सेंटर जैसी योजनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

