हिमाचल में बनेगी स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी, सरकार का है ये उद्देश्य

हिमाचल में बनेगी स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी

कुपोषण से निपटने और बच्चों, गर्भवती सहित संवेदनशील वर्गों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार बनाएगी स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी.

हिमाचल में बनेगी स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी
हिमाचल में बनेगी स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 4:59 PM IST

शिमला: सुखविंदर सरकार हिमाचल प्रदेश में कुपोषण से निपटने और जनस्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल की जा रही है. प्रदेश सरकार द्वारा स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं सहित सभी संवेदनशील वर्गों को संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है. इस नीति के तहत पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए समयबद्ध, समन्वित और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, ताकि प्रदेश में स्वस्थ और सशक्त समाज की नींव रखी जा सके. शिमला में आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'प्रदेश सरकार राज्य में स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाएगी. विभाग की कंडाघाट स्थित कम्पोजिट टेस्टिंग लैब को विश्व स्तरीय हाई-ऐंड टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा, ताकि सूक्ष्म और सटीक विश्लेषण और दक्षता सुनिश्चित की जा सके. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए पहले चरण में बद्दी, मंडी, कांगड़ा और शिमला शहर में भी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी. वहीं, दूसरे चरण में सभी जिलों में इस तरह की प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी'.

खाद्यान्नों की होगी जांच

सीएम सुखविंदर सुक्खू ने बताया राज्य में न्यूट्रीशनल सर्विलांस को और सघन किया जाएगा. खाद्य पदार्थों की जांच कर उनमें उपलब्ध पोषक तत्वों की प्रोफाइलिंग और मैपिंग की जाएगी. सीएम ने विभाग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी और मिड-डे-मील सहित अन्य योजनाओं में प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्नों की भी समय समय पर जांच करने के निर्देश दिए. विभाग द्वारा जांच, जागरूकता क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए मोबाइल वैन का उपयोग किया जाएगा, ताकि सभी जिलों में विभाग की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ किया जा सके.

सीएम ने विभाग की कार्यप्रणाली को सुगम एवं समयबद्ध बनाने के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने और सारी प्रक्रियाओं का डिजिटाइजेशन करने के निर्देश भी दिए. विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने और इसकी जांच के नतीजों सहित सभी प्रक्रियाओं के डिजिटल निष्पादन के लिए स्टेट पोर्टल विकसित करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने स्टेट न्यूट्रिशन डेटाबेस भी तैयार करने को कहा.

बीमारियों की चपेट में आ रहे लोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी और कीटनाशकों के छिड़काव की वजह से लोगों में बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. प्रदेश सरकार इन दोनों विषयों पर गंभीरता से विचार कर समाधान के लिए प्रयास कर रही है. इसके लिए प्रदेश सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. इससे जुड़े किसानों को प्रोत्साहित कर विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को लगातार सुदुढ़ कर रही है. स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मापदंडों को अपनाया जा रहा है. हर चिकित्सा महाविद्यालय में आईसीयू स्थापित किए जा रहे हैं और अस्पतालों में विश्वस्तरीय डॉक्टर-पेशेंट अनुपात दर को अपनाया जा रहा है.

