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राजस्थान को बिजली बेचने से हिमाचल को आगामी चार महीनों में होगी ₹400 करोड़ की आमदनी: CM सुक्खू

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( @CM Sukhvinder Singh Sukhu )

चंबा: हिमाचल सरकार राजस्थान को बिजली बेचकर सैकड़ों करोड़ों रूपये कमाएगी. ये बाते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा दौरे पर चुराह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा. सीएम ने बताया कि वर्तमान सरकार प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठा रही है. प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अब राजस्थान को 15.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचने का समझौता किया है, जिससे आगामी चार माह में प्रदेश को 400 करोड़ रुपये की आमदनी होगी.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को बंद कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. प्रदेश सरकार ने केंद्र से 180 मेगावाट की बैरास्यूल जलविद्युत परियोजना के संचालन के 44 वर्ष पूर्ण होने के परिणामस्वरूप इसमें निःशुल्क बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की पुरजोर पैरवी की है.