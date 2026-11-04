राजस्थान को बिजली बेचने से हिमाचल को आगामी चार महीनों में होगी ₹400 करोड़ की आमदनी: CM सुक्खू

राजस्थान को बिजली बेचने से हिमाचल को आगामी चार महीनों में होगी ₹400 करोड़ की आमदनी: CM सुक्खू
चुराह में सीएम सुक्खू ने कहा सरकार भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:36 PM IST
चंबा: हिमाचल सरकार राजस्थान को बिजली बेचकर सैकड़ों करोड़ों रूपये कमाएगी. ये बाते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा दौरे पर चुराह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा. सीएम ने बताया कि वर्तमान सरकार प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठा रही है. प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अब राजस्थान को 15.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचने का समझौता किया है, जिससे आगामी चार माह में प्रदेश को 400 करोड़ रुपये की आमदनी होगी.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को बंद कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. प्रदेश सरकार ने केंद्र से 180 मेगावाट की बैरास्यूल जलविद्युत परियोजना के संचालन के 44 वर्ष पूर्ण होने के परिणामस्वरूप इसमें निःशुल्क बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की पुरजोर पैरवी की है.
उन्होने कहा कि वाइल्ड फ्लॉवर हॉल शिमला का मामला वर्ष 2003 से लंबित था. इस मामले में प्रदेश सरकार ने प्रभावी कानूनी पैरवी करते हुए जीत हासिल की. इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 401 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है. अब ई-नीलामी के माध्यम से प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 37 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा. पिछले 23 वर्षों में इस संपत्ति से प्रदेश को कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब इससे होने वाली आय जनहित के कार्यों पर खर्च की जाएगी.
इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के चार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिमगिरी, थल्ली, जज्जाकोठी तथा मारूंड को सीबीएसई से संबंद्ध करने की घोषणा की. इसके अतिरिक्त, चुराह में विभिन्न पंचायतों के लिए सड़क निर्माण के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की गई. मुख्यमंत्री ने चुराह विधानसभा क्षेत्र के भंजराड़ू कला मंच में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणाएं कीं.
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