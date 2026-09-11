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NLU शिमला में अब नहीं सताएगी बिजली-पानी की समस्या, हॉस्टल से लेकर सुरक्षा तक, सरकार ने खोला मदद का रास्ता

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश सरकार एनएलयू के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वविद्यालय को अपने संसाधन स्वयं सृजित करने पर भी बल दिया. छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण में सरकार सहयोग करेगी, जिससे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधाओं को विस्तार मिलेगा".

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनएलयू से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए विश्वविद्यालय के मौजूदा बुनियादी ढांचे के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए मजबूत और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण जरूरी है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), शिमला में पढ़ने वाले छात्रों को आने वाले समय में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई परेशानियों से राहत मिल सकती है. विश्वविद्यालय के हॉस्टल, बिजली, पेयजल, सीवरेज और विद्यार्थियों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रदेश सरकार ने सहयोग का भरोसा दिया है.

मुख्यमंत्री ने छात्राओं के छात्रावास की सीमा के साथ कंटीले तारों की बाड़ लगाने के निर्देश दिए, ताकि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा सके. इसके साथ ही परिसर में बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी कई कदम उठाने के निर्देश दिए गए. सीएम सुक्खू ने परिसर में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने के निर्देश दिए. छात्रावास के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को स्थानांतरित करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए. वहीं, मुख्यमंत्री ने छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिसर के भीतर ओवरहेड विद्युत तारों को भूमिगत करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया.

सीवरेज और पेयजल व्यवस्था पर भी सरकार गंभीर

विश्वविद्यालय में सीवरेज की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए. वहीं, पेयजल की कमी की समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने की बात कही गई. इससे विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों और कर्मचारियों को बुनियादी सुविधाओं के स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं विश्वविद्यालय, शिमला की कुलपति प्रो. प्रीति सक्सेना ने विश्वविद्यालय की लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए विशेष ध्यान देने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया.

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