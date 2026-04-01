एंट्री टैक्स विवाद पर सीएम सुक्खू का बयान, जानें किन गाड़ियों से वसूली जाएगी एंट्री फीस ?
हिमाचल में एंट्री टैक्स विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दरों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 6:19 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर छिड़ा विवाद अंततः थमता हुआ नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाहरी राज्यों के वाहनों पर बढ़ाए गए एंट्री टैक्स को लेकर राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युक्तिकरण के तहत केवल 5 सीटर पैसेंजर वाहनों पर ₹100 किया गया है. सीएम ने कहा कि बाकी सभी श्रेणियों में पुरानी दरों पर एंट्री फीस वसूल की जाएगी.
किन गाड़ियों पर कितना घटा एंट्री टैक्स ?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विशेष रूप से 5-सीटर यात्री वाहनों के लिए बढ़े एंट्री टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था. पहले 5 सीटर पैसेंजर कारों और 6 से 12 सीटर पैसेंजर वाहनों पर दो कैटेगरी में अलग-अलग एंट्री टैक्स लिया जाता था. NHAI के नियमों के तहत दोनों कैटेगरी पर सामान टोल लिया जाता है. ऐसे में टेक्निकल हिंच के चलते राज्य सरकार ने दोनों श्रेणियां को एक कर दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 से 12 सीटर पैसेंजर कारों पर एंट्री फीस 130 रुपए से घटाकर 100 रुपए की गई है. वहीं, 5 सीटर वाहनों में एंट्री टैक्स बढ़ाकर 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किया गया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बाकी सभी श्रेणियों में पुरानी दरों पर एंट्री टैक्स लिया जाएगा. सीमा क्षेत्र में प्रदर्शनों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस विषय पर बात करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है.
मुख्य सचिव के आरोपों पर सीएम की प्रतिक्रिया
वहीं, राज्य के मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से पूर्व मुख्य सचिवों पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि तीनों अधिकारियों को उनका संरक्षण है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की आपस की लड़ाई के चलते ऐसी स्थिति हुई है. वो इस विषय पर अधिकारियों से बात करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इस मामले में जानकारी प्राप्त करेंगे. कहीं पर कुछ गलत पाया जाता है तो उसकी जांच की जाएगी.
कब होंगे हिमाचल में पंचायत चुनाव ?
पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के पास प्रदर्शन के अलावा कोई काम नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मई के महीने में ही पंचायत चुनाव करवाना चाहती थी. देश के स्कूलों में इस दौरान परीक्षाएं होती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक मई महीने के अंत तक चुनाव करवाए जाएंगे.
सीएम सुक्खू का विपक्ष पर पलटवार
वहीं, प्रदेश में 5 फीसदी सीटों पर जिलाधीशों को आरक्षण अधिकार देने के मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यों में कई पंचायतें दो बार से लगातार आरक्षित चल रही हैं. ऐसे में सीटों पर आरक्षण लागू करने के चलते जिलाधीशों (DC) को अधिकार दिया गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष को इस फैसले में सरकार का साथ देना चाहिए.