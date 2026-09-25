सीएम सुक्खू ने बता दिया कब भरेगी कैबिनेट की वैकेंसी, कहा- मंत्रिमंडल की चर्चा होती रहनी चाहिए
2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य, सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पानी से ही आत्मनिर्भर बनेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 6:55 PM IST
सोलन: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन में कैबिनेट के खाली पद को भरने को लेकर बात की. सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चली रहनी चाहिए, क्योंकि विभागों में फेरबदल भी किया जाना है. मंत्रिमंडल का एक पद और डिप्टी स्पीकर का एक पद खाली है. उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा. उससे पहले ही कैबिनेट के इन खाली पदों को भरने की कोशिश की जाएगी.
'RDG बंद नहीं होती तो आत्मनिर्भर बन जाता हिमाचल'
इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की उद्देश्य से आई थी. उन्होंने कहा कि हमने किशाऊ बांध की लड़ाई जीती है और आगे भी इसी तरह से प्रदेश सरकार जीतने वाली है. अगर भारत सरकार आरडीजी बंद नहीं करती तो प्रदेश पहले ही आत्मनिर्भर बन जाता, लेकिन हमारी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2027 तक प्रदेश आत्मनिर्भर बने. उन्होंने कहा कि अभी बीबीएमबी का करीब 500 करोड़ का एरियर पेंडिंग है, जो सरकार को आना है.
"हिमाचल प्रदेश पानी से ही आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक हिमाचल प्रदेश समृद्धशाली राज्य के रूप में देश के सामने उभर कर आएगा." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री
'भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर रही सरकार'
वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए लगातार कार्य कर रही है. भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके प्रदेश में रोजगार और आय को बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम जो भी आय के संसाधन हिमाचल प्रदेश में लेकर आ रहे हैं उसका लाभ भविष्य में युवाओं के लिए होगा. सीएम ने कहा कि 40 साल से जो हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था बिगड़ी है उसे सुधारने में समय लगेगा, लेकिन सरकार इसके लिए कार्य कर रही है.
सोलन दौर पर मौजूद रहे सीएम सुक्खू
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज, शुक्रवार को सोलन के प्रवास पर मौजूद रहे. इस दौरान सीएम ने कला केंद्र कोठों सोलन में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग एवं निजी विश्वविद्यालय के संस्थागत योगदान भविष्य के प्राथमिकताएं एवं सहयोगात्मक कार्यप्रणाली विषय पर आधारित शैक्षणिक सम्मेलन सत्र एवं छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की. इस दौरान इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी, कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी और राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा मौजूद रहे. सीएम ने अपने भाषण के साथ-साथ विभिन्न यूनिवर्सिटी से सम्मेलन में आए छात्रों के साथ संवाद किया और उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए.