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हिमाचल में कब और कैसे भरेगा कैबिनेट मंत्री का पद, सीएम सुक्खू ने कही ये बड़ी बात

हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी प्रतिक्रिया.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का एक पद खाली है. विधानसभा चुनाव के लिए अब कम समय बचा होने के कारण मंत्री पद को भरने को लेकर चौतरफा दबाव बढ़ने लगा है. कांग्रेस के जनरल मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया.

कैबिनेट विस्तार पर बोले सीएम सुक्खू

मीडिया से बातचीत में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है. यह कब होगा, इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा. लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल में एक पद खाली है और उसे भरना बेहद महत्वपूर्ण है".

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो 16 और 17 जुलाई को राजनीतिक मामलों की बैठक प्रस्तावित है. प्रदेश में लगातार खराब मौसम को देखते हुए बैठक की पुष्टि उसी आधार पर की जाएगी. हालांकि, उनका स्पष्ट मानना है कि खाली मंत्री पद को अब भर दिया जाना चाहिए. वहीं उन्होंने पार्टी के मिशन रिपीट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि कोई पार्टी मिशन रिपीट नहीं करती है. यह सब जनता तय करती है, लेकिन यह बात तय है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में नहीं आएगी. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में भाजपा के जितने विधायक हैं, अगले विधानसभा चुनाव में उनकी संख्या इससे भी कम होगी.

पार्टी में कोई मतभेद नहीं: सीएम

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी के बीच मतभेद की चर्चाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है. उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी वरिष्ठ और सम्मानित मंत्री हैं और उन्होंने अपने विचार रखे हैं. वहीं, निगम भंडारी राष्ट्रीय स्तर पर युवा कांग्रेस के महासचिव हैं. विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे मनमुटाव नहीं कहा जा सकता. उन्होंने भरोसा जताया कि बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों का समाधान कर लिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जगत सिंह नेगी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हाईकमान पर कोई सवाल नहीं उठाया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने नई कार्यकारिणी का गठन किया है और जनरल हाउस की यह पहली बैठक है, जिसमें सभी मंत्री, जिला अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए. बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति के साथ-साथ भाजपा के कथित झूठे प्रचार का प्रभावी जवाब देने की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने यह बैठक बुलाई है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू, शिमला में पार्टी की आम बैठक

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