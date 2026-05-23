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‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ अभियान से जुड़े 2.34 लाख लोग, नशे के खिलाफ सुखविंदर सरकार की मुहीम

सुखविंदर सरकार हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए व्यापक तौर पर प्रदेश भर में अभियान चला रही है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:08 PM IST

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शिमला: पहाड़ों की शांत वादियों में अब एक नई आवाज गूंज रही है. नशे के खिलाफ जनजागरण की आवाज. हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ मुहिम अब केवल सरकारी अभियान नहीं रही, बल्कि जनभागीदारी का सशक्त आंदोलन बन चुकी है. गांव-गांव, पंचायत-पंचायत लोग आगे आकर नशे के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं और युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने के लिए एकजुट दिखाई दे रहे हैं. प्रदेशभर में अब तक 2.34 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं.

‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ केवल सरकार का संकल्प नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के साथ-साथ नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है, ताकि हिमाचल को नशामुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके:- सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम

पंचायती राज विभाग द्वारा इन्हें नशीले पदार्थों की रोकथाम, सामाजिक जागरूकता और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. ताकि वे अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा सकें. यही वजह है कि अब आम लोग भी नशा तस्करों के खिलाफ सूचना तंत्र का अहम हिस्सा बन गए हैं और समय पर पुलिस तक सूचनाएं पहुंचाकर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं.

हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है. जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर उन्हें रेड, येलो और ग्रीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. प्रदेश की 234 पंचायतों को रेड श्रेणी में रखा गया है, जहां विशेष अभियान चलाकर नशे के प्रभाव को कम करने के प्रयास तेज किए गए हैं.

सरकार उठा रही ये कदम

स्थानीय लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस की संयुक्त भागीदारी से अब सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं. सरकार का फोकस केवल नशा तस्करी पर रोक लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देने, पुनर्वास सुविधाएं मजबूत करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर भी है. जागरूकता कार्यक्रम, संवाद अभियान और युवा सहभागिता गतिविधियों के माध्यम से इस मुहिम को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है.

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