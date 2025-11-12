ETV Bharat / state

हिमाचल में पीजी डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आयुष विभाग के तहत पीजी कर रहे डॉक्टरों के लिए राहत भरी खबर है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आयुष विभाग के तहत पीजी डॉक्टरों को शत-प्रतिशत वेतन देने के निर्देश दिए हैं. पिछली अधिसूचना में सिर्फ 40 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान था. ऐसे में अब आयुष विभाग के पीजी डॉक्टरों को पूरा वेतन मिलेगा. ये फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया.

नाहन में बनेगा नया आयुष कॉलेज !

सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है. इस पहल में आयुष विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है. सीएम ने विभाग में बेहतर ट्रैकिंग और सेवा वितरण सुनिच्छित करने के लिए रोगी डेटा को हिम परिवार के आंकड़ों के साथ एकीकृत करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नाहन में एक नए आयुष कॉलेज की स्थापना करने का विचार कर रही है. इसके साथ ही सीएम ने पपरोला स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने रिक्त पदों को शीघ्र भरने सहित हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया.