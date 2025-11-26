ETV Bharat / state

'भाजपा में बिका हुआ गुट ज्यादा एक्टिव, अगली बार धर्मशाला की सीट भी जीतेगी कांग्रेस'

धर्मशाला में सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सत्र में पिकनिक मनाने आती है भाजपा.

CM Sukhvinder Singh Sukhu
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 10:07 AM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: आज से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. तपोवन में शीतकालीन सत्र के लिए मंगलवार को ही प्रदेश सरकार धर्मशाला पहुंच गई थी. धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार सुचारू रूप से सदन चलाती है. अगर भाजपा ने यहां यहां पिकनिक मनाने आना होगा और वॉकआउट करके घूमना होगा तो, इसमें सरकार क्या कर सकती है. विपक्ष जो भी मुद्दा उठाए, तथ्यों के साथ उठाए. हम न किसी चीज से घबराने वाले हैं न ही घबराते हैं.

'5 गुटों में बंटी भाजपा'

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सदन में भाजपा ने जो मुद्दे रखने हैं, उनमें तथ्य और सच्चाई होनी चाहिए. सिर्फ राजनीतिक लाभ और सनसनी फैलाने के लिए जो मुद्दे होते हैं, वे कुछ समय के लिए ही होते हैं. विपक्ष में लड़ाई इसलिए ज्यादा है, क्योंकि भाजपा 5 गुटों में बंटी है. हर गुट चाहता है कि मेरे मुद्दे पर सदन से वॉकआउट हो और दिल्ली जाकर हाईकमान को बताया जा सके, क्योंकि दिल्ली में इनको फटकार लगती है.

सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश (ETV Bharat)

'भाजपा में बिका हुआ गुट ज्यादा एक्टिव'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि "मैं जानता हूं की भाजपा में कांग्रेस का एक गुट बड़ा स्ट्रांग है, मजबूती से खड़ा है. जो विधायक आजकल अपने घर में डिनर देते हैं, शायद वो विधायक सोचते हैं कि मैं ही सीएम बन जाऊं. सीएम तो वो पूरी जिंदगी नहीं बन पाएंगे, लेकिन मंत्री की कुर्सी के लिए उनकी तड़पन है. इस तरह से वे रणनीतिकार बने हुए हैं. भाजपा में बिका हुआ गुट ज्यादा एक्टिव हुआ है, क्योंकि उनको तकलीफ हुई है. वे सोच रहे थे कि सरकार गिर रही है, लेकिन देवताओं व जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस 6 सीटें और जीती है. अगली बार कांग्रेस धर्मशाला की सीट भी जीतेगी."

इतिहास में सबसे लंबा सत्र

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा में इतिहास में सबसे लंबा सत्र होने जा रहा है. भाजपा को तथ्यों के साथ अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले विंटर सेशन क्रिसमस या नए साल के दौरान होता था, जिसके चलते होटल कारोबारियों की बुकिंग कैंसिल हो जाती थी, इसलिए हमने फैसला लिया है कि इस बार विंटर सेशन पहले किया जाए. जिससे की सरकार की ओर से जो बुकिंग की जाती है, कारोबारियों को उसका फायदा मिल सके.

मरीजों के लिए रोगी मित्र

विपक्ष द्वारा रोगी मित्रों की भर्ती को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले तो इन्हें जानकारी ही नहीं है. ये रोगी मित्र, जो मरीज अस्पतालों में आते हैं, उनकी पर्ची बनाने और डॉक्टर से समय लेने के लिए लगाए जा रहे हैं. अगर रोगी दूसरे अस्पताल के लिए रेफर होता है तो रोगी मित्र दूसरे अस्पताल में फोन करेगा कि उनकी देखभाल करो. अभी मरीजों को अस्पतालों में भटकना पड़ता है. रोगी मित्र, मरीजों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें: 'पिकनिक मनाने सत्र में आता है विपक्ष, सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार'

ये भी पढ़ें: "साहब रोज मंच सजाकर झूठी कहानी सुनाते हैं, लेकिन 3 साल के भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं देते."

Last Updated : November 26, 2025 at 10:25 AM IST

TAGGED:

HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU ON BJP
CM SUKHU TARGETS SUDHIR SHARMA
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
CM SUKHU ON HIMACHAL WINTER SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

हिमाचल में मौसम ने बिगाड़ा सेब पैदावार का गणित, क्वालिटी उत्पादन लक्ष्य से इतने लाख पेटियां दूर, MIS के तहत रिकॉर्ड तोड़ खरीद

सुख की सरकार ने तीन साल में जुटाया 26 हजार करोड़ रेवेन्यू, शराब से कमाए 7500 करोड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.