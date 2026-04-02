ETV Bharat / state

हनुमान जयंती पर जाखू मंदिर में CM सुक्खू ने नवाया शीश, कहा "जल्द स्थापित होगी श्री राम की मूर्ति"

सिद्ध पीठ श्री जाखू मंदिर में सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब नजर आया. सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही संकट मोचन के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु कतारों में अपने आराध्य के विग्रह दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आए. मंदिर में सुबह 7:00 बजे विशेष आरती हुई, इसके बाद 7:30 बजे हनुमान जी को हलवे का भोग लगाया गया. मंदिर में 9:00 से 12:00 बजे तक 12वां अखंड श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया. राम नाम के जाप और भजन कीर्तन से पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया. इस शुभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर की ओर से मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया गया.

शिमला: भारतवर्ष आज श्री राम के अनन्य भक्त और संकट हरता भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मना रहा है. इस मौके पर देशभर के हनुमान मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. ऐतिहासिक शहर शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित सिद्ध श्री जाखू हनुमान मंदिर में भी सुबह भक्तों का तांता लगा हुआ है. इस पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर संग शीश नवाया. इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मंत्रियों समेत लोगों ने बजरंगी से आशीर्वाद प्राप्त किया.

जाखू मंदिर के पुजारी पंडित रामलाल शर्मा ने सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है. इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि सालों से मंदिर में हनुमान जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. साल में दो बार हनुमान जयंती यहां मनाई जाती है. देश के साथ विदेशों से भी लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि यहां सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है.

"फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिलते ही होगी प्रभु राम की मूर्ति स्थापना"

जाखू मंदिर में दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि आज जाखू मंदिर में प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की है. राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की कामना के लिए हवन भी किया गया है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राजेश धर्माणी, कमलेश ठाकुर और विधायक सुरेश कुमार का भी जन्मदिन है, उनको भी हार्दिक बधाई. वहीं, जाखू मंदिर में प्रस्तावित प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु राम की मूर्ति जल्द ही स्थापित की जाएगी.

वहीं, जाखू मंदिर में प्रस्तावित प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रभु राम की मूर्ति जल्द ही स्थापित की जाएगी. मूर्ति निर्माण के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिलते ही मूर्ति की स्थापना की जाएगी. "

कैबिनेट मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

वहीं, इस मौके पर हिमाचल सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी जाखू मंदिर पहुंचे थे. दोनों मंत्रियों ने हनुमान जयंती के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि प्रभु राम और भगवान हनुमान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे. हम यही आशा करते हैं कि प्रभु राम के आदर्शों पर चलते हुए पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, क्योंकि जिस प्रकार द्वेष की भावना बढ़ रही है. उसके लिए प्रभु राम के आदर्शों को अपनाना और उनका अनुसरण सभी को करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे कामना करते हैं कि प्रदेश में खुशहाली हो और राज्य विकास की राह पर आगे बढ़े.