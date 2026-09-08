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बिजली के लंबित मामलों पर दिल्ली में सुक्खू की ‘पावर मीटिंग’, हिमाचल के हक की मुफ्त बिजली से लेकर उठाए ये बड़े मुद्दे

सीएम सुक्खू ने प्रदेश के निःशुल्क विद्युत हिस्से की एवज में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने का मामला केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा. उन्होंने कहा कि राज्य को अपने निःशुल्क विद्युत हिस्से का उचित लाभ मिलना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण एवं समाधान किया जाना चाहिए. उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम के निदेशक मंडल में हिमाचल प्रदेश की ओर से दो स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन का मामला भी उठाया. मुख्यमंत्री ने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने निःशुल्क विद्युत हिस्से की एवज में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र देने, सतलुज जल विद्युत निगम के निदेशक मंडल में हिमाचल के दो स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन, शानन जल विद्युत परियोजना के हस्तांतरण और 40 साल पूरे कर चुकी 180 मेगावाट बैरा स्यूल परियोजना को प्रदेश को सौंपने जैसे मुद्दे केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाए. इसके साथ ही बीबीएमबी की प्रदेश में उपयोग में न आ रही अधिकृत भूमि को हिमाचल सरकार को उपलब्ध करवाने और पुरानी केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली देने की मांग भी सामने रखी गई.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के विद्युत हितों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की. इस बैठक में प्रदेश के बिजली क्षेत्र से जुड़े कई ऐसे मामले चर्चा के केंद्र में रहे, जिनका सीधा संबंध हिमाचल के आर्थिक हितों, जलविद्युत परियोजनाओं पर अधिकार और परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के विकास से है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जलविद्युत संसाधन हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इनसे जुड़े लंबित मामलों का समाधान प्रदेश के हित में बेहद जरूरी है.

इस बैठक में शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए. शानन परियोजना से संबंधित मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 180 मेगावाट क्षमता की बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना के 40 साल की अवधि पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरण का मामला भी उठाया. उन्होंने राज्य के हित में परियोजना हस्तांतरण की आवश्यक प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाने का आग्रह किया.

पुरानी परियोजनाओं पर एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली की मांग

मुख्यमंत्री ने साल 2008 की जलविद्युत नीति लागू होने से पहले शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए, परियोजना शुरू होने के बाद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के रूप में एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली प्रदान करने की राज्य की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि इससे परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. राज्य सरकार के आकलन के अनुसार, इस व्यवस्था से हिमाचल प्रदेश को करीब 29.34 करोड़ रुपए का वार्षिक लाभ मिलने की संभावना है, जबकि अन्य लाभार्थी राज्यों पर करीब 96.57 करोड़ रुपए का वार्षिक भार पड़ेगा. हिमाचल का अनुमानित शुद्ध वार्षिक लाभ करीब 23.21 करोड़ रुपए रहने की बात कही गई है. वहीं, अन्य लाभार्थी राज्यों पर टैरिफ प्रभाव करीब 1.15 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

BBMB की खाली जमीन पर भी हिमाचल ने मांगा हक

मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा प्रदेश में अधिकृत ऐसी भूमि, जिसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उसे हिमाचल प्रदेश सरकार को उपयोग के लिए उपलब्ध करवाने का मामला भी उठाया. उन्होंने कहा कि इस भूमि का उपयोग सरकारी कार्यालयों के निर्माण के साथ-साथ परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उन्हें भूमि उपलब्ध करवाने के लिए किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जलविद्युत क्षेत्र हिमाचल की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और स्थानीय विकास का महत्वपूर्ण आधार है. ऐसे में प्रदेश के विद्युत हितों से जुड़े लंबित मामलों का जल्द समाधान राज्य के विकास के लिए बेहद आवश्यक है. वहीं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया.