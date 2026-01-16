ETV Bharat / state

CM सुखविंदर ने की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात, पीएम ई-बस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों को मांगी ये छूट

शिमला: दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत पहाड़ी राज्यों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ई-बसों के संचालन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि योजना के वर्तमान प्रावधानों की वजह से हिमाचल इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा पा रहा है. वहीं, हिमाचल में राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी के तहत कई कदम उठाए हैं. उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत राज्य के केवल एक शहर, शिमला को शामिल किया गया है. क्योंकि यह योजना दस लाख जनसंख्या वाले शहरों में ही लागू होती है.

उन्होंने कहा कि धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना और बद्दी जैसे शहरी स्थानीय निकाय तेजी से आर्थिक और मानव संसाधन विकास के केंद्र बन रहे हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश को योजना के लाभ लेने के लिए मौजूदा मानदंडों में ढील दी जानी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री के सामने ये भी रखी मांग

सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदल रही है. सरकार ने 1500 डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का निर्णय लिया है. इस पहल के तहत राज्य सरकार अपने संसाधनों से कैपिटल ऐक्सपेंडिचर मॉडल की 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कर रही है.