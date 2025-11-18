सीएम सुक्खू ने पंजाब को बताया बड़ा भाई, पंचायत चुनाव को लेकर भी कही ये बात
सीएम ने कहा कि पहली बार 13 दिन का शीतकालीन सत्र आयोजित होगा. ये फैसला स्थानीय कारोबारियों-पर्यटन सीज़न को ध्यान में रखकर लिया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 8:00 PM IST
धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने एक दिवसीय पालमपुर दौरे के दौरान आध्यात्मिक गुरु रविशंकर से मिले. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि आश्रम से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सरकार पूरी तरह गुरु रविशंकर के साथ खड़ी है. इस अवसर पर पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार आशीष बुटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे.
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने पंचायत चुनावों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश आपदा से जूझ रहा है. ऐसे में चुनाव कराना वोटरों के अधिकार छीनने जैसा होगा. डिजास्टर एक्ट लागू कर पंचायतों की सड़कों और बुनियादी सुविधाओं को बहाल करना पहली प्राथमिकता है. चुनाव आयोग की घोषित तिथियों पर कानूनी सलाह ली जा रही है और कानून के दायरे में रहते हुए ही आगे की राह तय की जाएगी. साथ ही कैबिनेट ने नई पंचायतों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
धर्मशाला में 13 दिन का ऐतिहासिक शीतकालीन सत्र
धर्मशाला में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'इस बार पहली बार 13 दिन का सत्र आयोजित होगा. ये फैसला स्थानीय कारोबारियों और पर्यटन सीज़न को ध्यान में रखकर लिया गया है. अब तक सत्र नए साल के आसपास होता था, जिससे होटल उद्योग प्रभावित होता था और बुकिंग रद्द करनी पड़ती थीं. नवंबर के अंत में सत्र आयोजित होने से होटल ऑक्यूपेंसी और पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. 13 दिनों तक विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी से कांगड़ा जिला हर लिहाज से लाभान्वित होगा.'
पंजाब-हिमाचल विवादित मुद्दों पर बोले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पंजाब रि-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 से जुड़े मुद्दों पर कहा कि राज्य गठन के समय जनसंख्या के अनुसार जो संपत्तियां हिमाचल को मिलनी थीं, वो अब तक नहीं मिलीं. चंडीगढ़ में हिमाचल का 7.19 प्रतिशत हिस्सा भी उसे मिलना चाहिए, जिसके पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय भी है. हिमाचल के बांध विस्थापित चार पीढ़ियों से अपने अधिकारों का इंतजार कर रहे हैं और BBMB में आज तक हिमाचल स्थाई सदस्य नहीं बन पाया. शानन पावर प्रोजेक्ट की लीज समाप्त होने पर उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार अब यह प्रोजेक्ट हिमाचल का होना चाहिए और इस पर पंजाब से बातचीत जारी है.
पंजाब को बताया बड़ा भाई
मुख्यमंत्री ने 1990 के उस एक्ट का भी जिक्र किया जिसके तहत पावर प्रोजेक्ट्स से हिमाचल को 12% फ्री रॉयल्टी, 1 प्रतिशत LADA, और 40 वर्ष पूरे कर चुके प्रोजेक्ट्स पर स्थायी अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि 'प्राकृतिक आपदाएं और नुकसान हिमाचल को झेलने पड़ते हैं, इसलिए कच्चे संसाधनों पर प्रदेश का अधिकार होना ही चाहिए. पंजाब को 'बड़ा भाई' बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल हमेशा से भाईचारे की भावना रखता आया है, लेकिन पंजाब को भी यह समझना होगा कि बांध और विस्थापन का सबसे बड़ा भार हिमाचल ने उठाया है. संवेदनशीलता और सहमति से समाधान ही दोनों राज्यों के हित में है.'
