सीएम सुक्खू ने पंजाब को बताया बड़ा भाई, पंचायत चुनाव को लेकर भी कही ये बात

पालमपुर के दौरे पर रहे सीएम सुक्खू ( ETV Bharat )

धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने एक दिवसीय पालमपुर दौरे के दौरान आध्यात्मिक गुरु रविशंकर से मिले. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि आश्रम से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सरकार पूरी तरह गुरु रविशंकर के साथ खड़ी है. इस अवसर पर पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार आशीष बुटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे. मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने पंचायत चुनावों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश आपदा से जूझ रहा है. ऐसे में चुनाव कराना वोटरों के अधिकार छीनने जैसा होगा. डिजास्टर एक्ट लागू कर पंचायतों की सड़कों और बुनियादी सुविधाओं को बहाल करना पहली प्राथमिकता है. चुनाव आयोग की घोषित तिथियों पर कानूनी सलाह ली जा रही है और कानून के दायरे में रहते हुए ही आगे की राह तय की जाएगी. साथ ही कैबिनेट ने नई पंचायतों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. सीएम सुक्खू ने पंजाब को बताया बड़ा भाई (ETV Bharat) धर्मशाला में 13 दिन का ऐतिहासिक शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'इस बार पहली बार 13 दिन का सत्र आयोजित होगा. ये फैसला स्थानीय कारोबारियों और पर्यटन सीज़न को ध्यान में रखकर लिया गया है. अब तक सत्र नए साल के आसपास होता था, जिससे होटल उद्योग प्रभावित होता था और बुकिंग रद्द करनी पड़ती थीं. नवंबर के अंत में सत्र आयोजित होने से होटल ऑक्यूपेंसी और पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. 13 दिनों तक विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी से कांगड़ा जिला हर लिहाज से लाभान्वित होगा.'