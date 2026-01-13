ETV Bharat / state

हिमाचल में न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते का हो रहा विरोध, सीएम सुक्खू की आज बागवानों के साथ होगी बैठक

शिमला: न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब पर शुल्क कम करने से हिमाचल सरकार समेत बागवान नाराज हैं. केंद्र ने एफटीए के तहत सेब पर 50 फीसदी आयात शुल्क घटा कर इसे 25 फीसदी कर दिया है. जिससे पहले ही मौसम की मार और बाजार की अनिश्चितताओं से सेब की महक खतरे में पड़ गई है. ऐसे में हिमाचल के बागवान न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं. प्रदेश सरकार ने भी बागवानों की चिंता का समर्थन करते हुए इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है. इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश के किसान और बागवान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में बैठक आयोजित होने जा रही है. जिसमें न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते से बागवानों को होने वाले नुकसान पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी उपस्थित रहेंगे.

ये भी बैठक में होंगे शामिल

न्यूजीलैंड के साथ हुआ मुक्त व्यापार समझौता प्रदेश के बागवानों के लिए चिंता का विषय है. इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में किसानों और बागवानों संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होने जा रही है. इस बैठक में पूर्व विधायक व किसान सभा के अध्यक्ष राकेश सिंघा, संयुक्त किसान मंच के सह-संयोजक संजय चौहान, स्टोन फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंघा, प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष चौहान और अन्य बागवान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.