हिमाचल में न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते का हो रहा विरोध, सीएम सुक्खू की आज बागवानों के साथ होगी बैठक

न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब पर शुल्क कम करने का हिमाचल सरकार और बागवानों द्वारा विरोध किया जा रहा है.

न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब पर शुल्क कम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 7:36 AM IST

3 Min Read
शिमला: न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब पर शुल्क कम करने से हिमाचल सरकार समेत बागवान नाराज हैं. केंद्र ने एफटीए के तहत सेब पर 50 फीसदी आयात शुल्क घटा कर इसे 25 फीसदी कर दिया है. जिससे पहले ही मौसम की मार और बाजार की अनिश्चितताओं से सेब की महक खतरे में पड़ गई है. ऐसे में हिमाचल के बागवान न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं. प्रदेश सरकार ने भी बागवानों की चिंता का समर्थन करते हुए इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है. इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश के किसान और बागवान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में बैठक आयोजित होने जा रही है. जिसमें न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते से बागवानों को होने वाले नुकसान पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी उपस्थित रहेंगे.

ये भी बैठक में होंगे शामिल

न्यूजीलैंड के साथ हुआ मुक्त व्यापार समझौता प्रदेश के बागवानों के लिए चिंता का विषय है. इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में किसानों और बागवानों संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होने जा रही है. इस बैठक में पूर्व विधायक व किसान सभा के अध्यक्ष राकेश सिंघा, संयुक्त किसान मंच के सह-संयोजक संजय चौहान, स्टोन फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंघा, प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष चौहान और अन्य बागवान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

orchardists on apple duty reduction
हिमाचल में सेब पर पड़ रही मौसम की मार (ETV Bharat)

इन देशों से आयात होता है सेब

भारत में सेब की अच्छी खासी खपत होती है और इसलिए कई देशों से आयात भी होता है. भारत हर साल ईरान से लेकर इटली और अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक से सेब आयात करता है, लेकिन सबसे ज्यादा सेब तुर्की से ही पहुंचता है. DGCIS के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा करीब 23 फीसदी सेब तुर्की से आयात होता है. इसके बाद ईरान (21%), अफगानिस्तान (10%), इटली (8%), पोलैंड (7%) और अन्य देशों से (31%) का नंबर आता है. वहीं, भारत की विभिन्न मंडियों में चिली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, ब्राजील, बेल्जियम, सर्बिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, भूटान, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस और थाईलैंड आदि देशों से सेब पहुंचता है.

TAGGED:

FREE TRADE AGREEMENT WITH NZ
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
CM SUKHU MEETING WITH ORCHARDISTS
न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौता
CM SUKHU ON APPLE DUTY REDUCTION

