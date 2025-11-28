ETV Bharat / state

मॉर्निंग वॉक करते साईं ग्राउंड पहुंचे सीएम सुक्खू, बच्चों के साथ खेला बैडमिंट

धर्मशाला में आज सुबह सीएम सुक्खू साईं ग्राउंड में बच्चों से हुए रूबरू.

CM Sukhu met children at Sai Ground
बच्चों के साथ सीएम सुक्खू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 11:18 AM IST

Updated : November 28, 2025 at 1:23 PM IST

धर्मशाला: कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आज सुबह का नजारा कुछ खास रहा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह की सैर के दौरान सीधे साईं ग्राउंड पहुंचे. जहां उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया और खुद भी खेलों में हिस्सा लिया. गौरतलब है कि धर्मशाला स्थित तपोवन में इन दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है. ऐसे में सरकार और विपक्ष के नेता धर्मशाला में मौजूद हैं.

बच्चों से मिले सीएम सुक्खू (ETV Bharat)

ग्राउंड में बच्चों के साथ की मुलाकात

धर्मशाला के साईं ग्राउंड में बच्चे सुबह-सुबह अभ्यास कर रहे थे. इसी दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सैर करते हुए यहां पहुंचे. ग्राउंड में अभ्यास कर रहे बच्चों ने जब सीएम को अपने बीच देखा तो सभी के चेहरे खुशी और आश्चर्य से खिल उठे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत की और उनकी खेलों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना.

सीएम ने बच्चों के साथ खेला बैडमिंटन

सीएम ने बच्चों को खेलों में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखने की भी सलाह दी. इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेला. ग्राउंड में कुछ देर तक खेलकर सीएम ने बच्चों का हौसला बढ़ाया. वहीं, ताइक्वांडो और अन्य खेलों के खिलाड़ियों ने भी मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर अपने इस पल को यादगार बनाया.

CM played badminton with children
बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए सीएम (ETV Bharat)

"खेल स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास के लिए बेहद जरूरी हैं और प्रदेश में खेल सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

वीरवार को भी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे सीएम

गौरतलब है कि धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है. 26 नवंबर से विंटर सेशन शुरू हुआ है, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगा. शीतकालीन सत्र के लिए प्रदेश सरकार और विपक्ष के तमाम विधायक धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं. इससे पहले वीरवार सुबह (27 नवंबर) को भी सीएम धर्मशाला में मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे. इस दौरान उन्होंने मॉर्निंग वॉक करते हुए धर्मशाला के कचहरी अड्डे में आम लोगों से बात की व उनकी समस्याओं सुनी थी. सीएम धर्मशाला के कचहरी बस स्टैंड पर एक छात्रा से सादे अंदाज में बात करते हुए भी नजर आए थे.

