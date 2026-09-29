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"क्या ज्योतिषी बन गए हैं नेता प्रतिपक्ष?", जयराम ठाकुर के बयान पर CM सुक्खू के मीडिया सलाहकार का पलटवार

जयराम ठाकुर पर नरेश चौहान का पलटवार ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों राजनेताओं के बीच एक दूसरे को ज्योतिषी बनाने की होड़ लगी हुई है. प्रदेश की सियासी बिसात साल 2027 के चुनावों के लिए सजना शुरू हो गई है. ऐसे में नेता अगले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं. लिहाजा कटाक्ष करते हुए नेता एक दूसरे को ज्योतिषी बता रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पहले मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, जिसका नरेश चौहान ने पलटवार किया है.