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"क्या ज्योतिषी बन गए हैं नेता प्रतिपक्ष?", जयराम ठाकुर के बयान पर CM सुक्खू के मीडिया सलाहकार का पलटवार

नेता प्रतिपक्ष ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार ने जयराम ठाकुर पर कसा तंज.

Naresh Chauhan target Jairam Thakur
जयराम ठाकुर पर नरेश चौहान का पलटवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 5:50 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 6:19 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों राजनेताओं के बीच एक दूसरे को ज्योतिषी बनाने की होड़ लगी हुई है. प्रदेश की सियासी बिसात साल 2027 के चुनावों के लिए सजना शुरू हो गई है. ऐसे में नेता अगले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं. लिहाजा कटाक्ष करते हुए नेता एक दूसरे को ज्योतिषी बता रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पहले मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, जिसका नरेश चौहान ने पलटवार किया है.

नरेश चौहान, सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार (ETV Bharat)

जयराम ठाकुर पर नरेश चौहान का पलटवार

दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव की हार से सहमे हुए हैं और चुनाव लड़ने के लिए सेफ सीट तलाश रहे हैं. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कि क्या जयराम ठाकुर ज्योतिषी बन गए हैं? उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदरूनी माहौल की वजह से जयराम ठाकुर पर दबाव है. सीएम सुक्खू की तारीफ करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल को पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, जो प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ रहा है.

'हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ रहे मुख्यमंत्री'

नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री की ओर से वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस लेने, BBMB में हिमाचल के हक और किशाऊ MOU का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हितों के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र से हिमाचल को मदद नहीं मिल रही, इसके बावजूद प्रदेश आगे बढ़ रहा है. हिमाचल प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है की मुख्यमंत्री हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं.

"मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए काम कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली RDG को बंद कर दिया, लेकिन भाजपा नेताओं ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की." - नरेश चौहान, सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार

विजेता खिलाड़ियों के लिए ₹5.33 करोड़ की घोषणा

हिमाचल सरकार ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेलों के हिमाचली पदक विजेताओं के लिए 5.33 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है. इसकी घोषणा सीएम सुक्खू ने की है.

  • कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 33-33 लाख रुपए दिए जाएंगे.
  • कबड्डी खिलाड़ियों को कुल 1.33 करोड़ रुपए मिलेंगे.
  • पुरुष मैराथन में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2.50 करोड़ और महिला 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
  • ओलंपिक स्वर्ण के लिए 5 करोड़, रजत के लिए 3 करोड़ और कांस्य के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा.
  • एशियाई खेलों में स्वर्ण के लिए 4 करोड़, रजत के लिए 2.50 करोड़ और कांस्य के लिए 1.50 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि तय.
  • राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण के लिए 3 करोड़ रुपए, रजत के लिए 2 करोड़ रुपए और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं.
  • खिलाड़ियों की यात्रा सुविधा भी बढ़ाई गई है. 200 किलोमीटर तक AC 3-टियर ट्रेन किराया और 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर इकोनॉमी क्लास हवाई टिकट की सुविधा दी जा रही है.

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Last Updated : September 29, 2026 at 6:19 PM IST

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