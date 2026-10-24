अब ‘कुल्लू एप्पल’ या ‘किन्नौर एप्पल’ के नाम से नहीं बिकेंगे पांगी के सेब, सीएम सुक्खू ने लॉन्च किया नया ब्रांड
नए ब्रांड और नाम से मिलेगी पांगी घाटी के सेबों को अलग पहचान, कार्टन खरीद पर किसानों को मिलेगा इतना अनुदान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 5:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की दुर्गम जनजातीय पांगी घाटी में उगने वाले सेबों की पहचान अब दूसरे क्षेत्रों के नाम के पीछे नहीं छिपेगी. अब तक घाटी में उत्पादित सेबों को बाजार तक पहुंचाने के लिए ‘कुल्लू एप्पल’ या ‘किन्नौर एप्पल’ के नाम से ब्रांडिंग किए गए कार्टन में भेजा जाता था, लेकिन अब पांगी के सेब अपनी अलग पहचान के साथ बाजार में उतरेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित सेबों के लिए ‘पांगी एप्पल’ ब्रांड लॉन्च कर इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है.
पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल
प्रदेश सरकार की इस पहल से पांगी के सेबों को विशिष्ट पहचान मिलने के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और स्थानीय बागवानों की आर्थिकी मजबूत करने के नए रास्ते भी खुलेंगे. सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है. पांगी उपमंडल को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है. ‘पांगी एप्पल’ ब्रांड इसी दिशा में एक अहम कदम है, जिससे स्थानीय उत्पादों के लिए अलग बाजार विकसित करने में मदद मिलेगी.
370 हेक्टेयर में सेब उत्पादन
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चंबा जिले की पांगी घाटी में करीब 370 हेक्टेयर भूमि पर सेब के 1,04,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं. चालू सीजन में यहां करीब 550 मीट्रिक टन सेब उत्पादन होने की उम्मीद है, जो करीब 35,000 पेटियों के बराबर है. अब इस उत्पादन को ‘पांगी एप्पल’ के नाम से बाजार में पहचान दिलाने की तैयारी है.
कार्टन खरीदने पर मिलेगी 50% ग्रांट
पांगी के सेबों की अलग पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विशेष ब्रांडिंग वाले कार्टन तैयार करवाए हैं. ये कार्टन 10 और 20 किलोग्राम की क्षमता में उपलब्ध होंगे. किसानों को इन कार्टन की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है. इससे बागवानों को अपने उत्पाद की विशिष्ट पहचान के साथ बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही प्राकृतिक खेती से तैयार फलों की पहचान और मांग भी बढ़ेगी.
6,300 कृषक परिवारों को मिलेगा सहारा
सीएम सुक्खू ने कहा कि पांगी को प्राकृतिक खेती के जरिए प्रदेश का पहला रसायन-मुक्त उपमंडल बनाने की परिकल्पना में यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इससे क्षेत्र के करीब 6,300 कृषक परिवारों की आजीविका मजबूत करने, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही, दुर्गम जनजातीय क्षेत्र के लोगों को आर्थिक उन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में भी यह कदम अहम साबित हो सकता है.