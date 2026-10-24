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अब ‘कुल्लू एप्पल’ या ‘किन्नौर एप्पल’ के नाम से नहीं बिकेंगे पांगी के सेब, सीएम सुक्खू ने लॉन्च किया नया ब्रांड

सीएम सुक्खू ने किया पांगी एप्पल ब्रांड लॉन्च ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की दुर्गम जनजातीय पांगी घाटी में उगने वाले सेबों की पहचान अब दूसरे क्षेत्रों के नाम के पीछे नहीं छिपेगी. अब तक घाटी में उत्पादित सेबों को बाजार तक पहुंचाने के लिए ‘कुल्लू एप्पल’ या ‘किन्नौर एप्पल’ के नाम से ब्रांडिंग किए गए कार्टन में भेजा जाता था, लेकिन अब पांगी के सेब अपनी अलग पहचान के साथ बाजार में उतरेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित सेबों के लिए ‘पांगी एप्पल’ ब्रांड लॉन्च कर इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है.

पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल