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सीएम सुक्खू की धर्मशाला को ₹15.28 करोड़ के आयुष अस्पताल की सौगात, कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए ये काम कर रही सरकार

सीएम सुक्खू ने एकीकृत आयुष अस्पताल की रखी आधारशिला ( ETV Bharat )

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले करीब 25 सालों से लंबित कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को उनकी सरकार ने गति प्रदान की है. उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. एयरपोर्ट विस्तार के बाद बड़े विमानों की आवाजाही संभव होगी, जिससे देश और विदेश से सीधे संपर्क बढ़ेगा और कांगड़ा जिले में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

"धर्मशाला में कांग्रेस का विधायक न होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने यहां विकास कार्यों की गति को प्रभावित नहीं होने दिया है. क्षेत्रीय संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है, जिससे लोगों को प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सके." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

धर्मशाला: कांगड़ा जिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन धर्मशाला में 15 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों के एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखी. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश कर रही है और कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हेलीपोर्ट नेटवर्क विकसित किया जा रहा है. पालमपुर का हेलीपोर्ट लगभग तैयार है और सरकार धर्मशाला और पालमपुर को चंडीगढ़ से हवाई टैक्सी सेवा के जरिए जोड़ने की दिशा में काम कर रही है. इससे यात्रियों का समय बचेगा और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

बनखंडी चिड़ियाघर बनेगा बड़ा आकर्षण

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि कांगड़ा जिले के बनखंडी में करीब 650 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय मानकों का चिड़ियाघर विकसित किया जा रहा है. इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों को लाने के संबंध में बातचीत भी की गई है. सीएम सुक्खू ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश में पर्यटन का नया केंद्र बनेगी.

तपोवन में बनेगा अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "धर्मशाला के तपोवन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की योजना है, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को आकर्षित किया जा सकेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा."

होटल उद्योग और होम स्टे को मिलेगा बढ़ावा

सीएम सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों और आईपीएल मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए सरकार कोई शुल्क नहीं ले रही है, ताकि पर्यटन और होटल उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके. इसके अलावा होम स्टे क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मात्र 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है.

व्यवस्था परिवर्तन से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में व्यापक सुधार कर रही है. इन प्रयासों से कांगड़ा सहित पूरे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आगामी सालों में कांगड़ा न सिर्फ हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित होगा, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रमुख पर्यटन एवं निवेश केंद्र बनकर उभरेगा.