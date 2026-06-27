बड़ा भंगाल में रात्रि प्रवास करेंगे सीएम सुक्खू, जानें अपने दौरे को लेकर क्या बोले सीएम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़ा भंगाल के दौरे पर जा रहे हैं. यहां सीएम रात्रि प्रवास भी करेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 2:21 PM IST
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे सर्किट हाउस धर्मशाला के लिए रवाना हुए. एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने प्रस्तावित बड़ा भंगाल दौरे को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम काफी समय से प्रस्तावित था और अब इसे अंतिम रूप मिल गया है. मुख्यमंत्री 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के तहत इस बेहद दुर्गम क्षेत्र में एक रात का प्रवास भी करेंगे.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे लोगों तक विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. प्रवास के दौरान वो स्थानीय लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को जानेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा, "हाल ही में प्राकृतिक आपदा से बड़ा भंगाल क्षेत्र में हुए नुकसान का मौके पर जाकर जायजा लिया जाएगा. प्रभावित लोगों की मदद करना सरकार और जनप्रतिनिधियों दोनों की जिम्मेदारी है." उन्होंने आगे कहा कि बड़ा भंगाल को सड़क मार्ग से देश-दुनिया से जोड़ने और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नई योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है. बड़ा भंगाल का यह दौरा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
अति दुर्गम क्षेत्र है ये गांव
बड़ा भंगाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बैजनाथ तहसील के अंतर्गत आने वाली एक बेहद दूरदराज पंचायत है। यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक गहरी घाटी में बसा हुआ है। सड़क न होने के कारण ये दुनिया से कटा हुआ इलाका है. इस गांव तक पहुंचने के लिए आज भी कोई सड़क मार्ग नहीं है. कांगड़ा जिले में होने के बावजूद, यहां पैदल जाने के लिए चंबा जिले के होली या फिर कुल्लू के मनाली होकर करीब 18,000 फीट ऊंचे दर्रों (जैसे थामसर पास) को पार करना पड़ता है. यह रास्ता बेहद खतरनाक और कई दिनों की कठिन ट्रैकिंग वाला है.
पूरी तरह कट जाता है संपर्क
भारी बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र साल में करीब 5 से 6 महीने तक पूरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है. यहां के लोग भेड़-पालन और पारंपरिक खेती पर निर्भर हैं. सर्दियों में राशन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह इलाका पूरी तरह सरकारी हेलीकॉप्टर पर निर्भर हो जाता है. आज तक प्रदेश के बहुत कम मुख्यमंत्री इस दुर्गम घाटी में पहुंचे हैं.
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