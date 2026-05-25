हिमाचल के सरकारी स्कूलों को देश में बनाएंगे सर्वश्रेष्ठ, छात्रों से संवाद में बोले CM सुक्खू, सफलता का भी दिया मंत्र
संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से उनके छात्र जीवन और व्यक्तिगत अनुभवों को लेकर भी कई प्रश्न पूछे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 6:20 PM IST
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को नव स्तरोन्नत सीबीएसई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, छोटा शिमला में विद्यार्थियों के साथ संवाद कर शिक्षा, करियर, खेल, नेतृत्व और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर खुलकर बातचीत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों के सवालों का सहजता से जवाब दिया और कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में शामिल करना है. उन्होंने कहा कि वे विद्यार्थियों के बीच भाषण देने नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनने पहुंचे हैं, ताकि शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके.
शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों का दिख रहा असर
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार शुरू किए हैं और इनके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निजी संस्थानों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षण व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक मेहनती, योग्य और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होते हैं. ऐसे में यदि संसाधनों और सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए तो सरकारी स्कूल किसी भी निजी संस्थान से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.
छात्रों ने पूछे निजी जीवन और छात्र राजनीति से जुड़े सवाल
संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से उनके छात्र जीवन और व्यक्तिगत अनुभवों को लेकर भी कई प्रश्न पूछे. छात्र आरव ठाकुर ने जब उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछा तो मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्र जीवन में वे वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेते थे. इसके अलावा हॉकी, क्रिकेट और हैंडबॉल उनके पसंदीदा खेल रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे स्कूल के दिनों में हैंडबॉल टीम के कप्तान भी रहे और उन्हें ट्रैकिंग का विशेष शौक था. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पहली ट्रैकिंग यात्रा टापरी से रिकांगपिओ तक हुई थी, जो आज भी उनकी यादों का अहम हिस्सा है.
स्कूल में शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी उठा
संवाद के दौरान एक विद्यार्थी ने स्कूल में भौतिक विज्ञान शिक्षक के पद रिक्त होने और राजनीति विज्ञान विषय के लिए केवल एक शिक्षक होने का मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने रखा. विद्यार्थियों ने मांग की कि खाली पदों को जल्द भरा जाए ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय अब सीबीएसई प्रणाली के अंतर्गत संचालित हो रहा है और 30 जून से पहले सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होने के बाद विद्यार्थियों को अधिक विषयों के विकल्प मिलेंगे और उनकी पढ़ाई को नई दिशा मिलेगी.
'अंक जरूरी, लेकिन कौशल भी उतना ही महत्वपूर्ण'
कक्षा 12 के छात्र दिव्यांश ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आज के समय में अच्छे अंक ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या कौशल. इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे अंक विद्यार्थियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन केवल अंक ही सफलता की गारंटी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और नई-नई कौशल सीखनी चाहिए. जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान के साथ व्यवहारिक क्षमता और आत्मविश्वास भी जरूरी है.
एंटी-चिट्टा अभियान में युवाओं को निभानी होगी जिम्मेदारी
राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान को लेकर पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लड़ाई में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि नशा तस्कर पहले युवाओं को नशे का आदी बनाते हैं और बाद में उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल कर लेते हैं. मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से अपील की कि यदि उन्हें कहीं भी नशा तस्करी या नशे से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने में भी सक्रिय भूमिका निभाएं. उन्होंने बताया कि 5 जून को शिमला में एंटी-चिट्टा रैली आयोजित की जाएगी और विद्यार्थियों से उसमें भाग लेने का आह्वान किया.
संघर्ष और अनुशासन से तय हुआ CM बनने का सफर
कक्षा सात की छात्रा राधा ने मुख्यमंत्री से उनके राजनीतिक सफर के बारे में पूछा. इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्र जीवन से ही उन्हें नेतृत्व और जनसेवा में रुचि थी. कक्षा 10 में स्कूल हड़ताल के दौरान वे छात्र प्रतिनिधि बने. बाद में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई के दौरान विभागीय प्रतिनिधि चुने गए. उन्होंने बताया कि इसके बाद वे नगर निगम शिमला में पार्षद बने और फिर एनएसयूआई तथा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती दौर में उनके माता-पिता उन्हें राजनीति छोड़कर नौकरी करने की सलाह देते थे, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखा और लगातार संघर्ष किया.
विद्यार्थियों को दिया सफलता का मंत्र
संवाद के अंत में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को जीवन में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र भी दिया. उन्होंने कहा कि अनुशासन, समर्पण और संघर्ष की भावना किसी भी व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है. जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहता है और लगातार मेहनत करता है, वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है.
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