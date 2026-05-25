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हिमाचल के सरकारी स्कूलों को देश में बनाएंगे सर्वश्रेष्ठ, छात्रों से संवाद में बोले CM सुक्खू, सफलता का भी दिया मंत्र

CM सुक्खू ने शिमला स्थित सरकारी स्कूल में छात्रों से किया संवाद ( DIPR )