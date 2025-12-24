ETV Bharat / state

शिमला विंटर कार्निवल का CM सुक्खू ने किया शुभारंभ, महा नाटी में भी लिया हिस्सा

शिमला में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विंटर कार्निवल का किया जा रहा आयोजन.

शिमला विंटर कार्निवल का CM सुक्खू ने किया शुभारंभ
शिमला विंटर कार्निवल का CM सुक्खू ने किया शुभारंभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 5:58 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी में आज से 9 दिवसीय शिमला विंटर कार्निवल का आगाज हो गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल की पौषाकों और वाद्यय यंत्रों की धुनों के साथ सांस्कृतिक दलों को हरी झंडी दिखाकर कार्निवल का विधिवत शुभारंभ किया. इस दौरान महिलाओं ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का संदेश देते हुए महा नाटी डाली, जिसमें मुख्यमंत्री ने ही हिस्सा लिया.

शिमला विंटर कार्निवल

इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'विंटर कार्निवल के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति को जानने का युवाओं और पर्यटकों को मौका मिलेगा. पर्यटक शिमला पहुंच कर यहां के स्वच्छ वातावरण के साथ हिमाचल की संस्कृति का आनंद उठा सकते हैं'.

महा नाटी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया हिस्सा
महा नाटी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया हिस्सा (ETV Bharat)

वहीं, सीएम ने पर्यटकों ओर आम जनता से शांतिपूर्ण तरीके से विंटर कार्निवल का आनंद उठाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिसमस और नए साल के दर्शन को देखते हुए शहर में काफी तादाद में पर्यटक भारी राज्यों से आ रहे हैं. ऐसे में उनको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी साथ में ही शहर में देर रात तक ढाबे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे.

क्या रहेगा कार्निवल में खास?

विंटर कार्निवल के दौरान मॉल रोड व रिज मैदान में लोगों के मनोरंजन के लिए जगह जगह बेहरुपीये, जादूगर सहित कई अन्य कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देते नजर आएंगे. विंटर कार्निवल में जगह-जगह सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं. विंटर कार्निवल की पहली सांस्कृतिक संध्या में गायिका पायल ठाकुर और पंजाबी प्रसिद्ध गायक रोहनप्रीत सिंह धमाल मचाएंगे.

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के इंतजाम

वहीं, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के भी जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. शिमला शहर को पांच सेक्टर में विभाजित किया गया है. सभी सेक्टर का ओवरऑल चार्ज एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के पास रहेगा. इसके साथ ही पांच सेक्टर में एक-एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है.

