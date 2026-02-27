ETV Bharat / state

IGMC में सीएम सुक्खू ने किया तीन नई टेस्ला MRI मशीन का उद्घाटन, मरीजों को मिलेगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता.

सीएम सुक्खू ने किया MRI मशीन का उद्घाटन
सीएम सुक्खू ने किया MRI मशीन का उद्घाटन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला में तीन टेस्ला एमआरआई (MRI) मशीन का लोकार्पण किया, जिससे मरीजों को आने वाले समय में काफी लाभ होगा.

इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'वर्तमान सरकार अगले 1 वर्ष के भीतर सभी मेडिकल कॉलेज में हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी स्थापित कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगी. ताकि मरीजों को राज्य से बाहर न भटकना पड़े'.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि IGMC में नई एमआरआई मशीन को स्थापित किए जाने से प्रदेशभर से यहां उपचार करवाने आने वाले मरीजों को सुविधा होगी. अस्पताल में अभी तक 19 साल पुरानी 1.5 टेस्ला मशीन से ही एमआरआई स्कैन किए जा रहे हैं. इस कारण मरीजों को काफी लंबी डेट मिल रही हैं.

मरीजों को मिलेगा लाभ?

इस MRI मशीन के लग जाने से मरीजों का एमआरआई स्कैन करवाने के लिए इंतजार कम हो जाएगा. साथ ही मशीन की उच्च-रेजोल्यूशन वाली इमेजिंग तकनीक से स्कैन अधिक स्टिक होंगे.

'हिमाचल विरोधी है भाजपा'

भाजपा को हिमाचल विरोधी बताते हुए सीएम सुक्खू ने कहा, '54 हजार करोड़ RDG और 16 हजार GST कंपनसेशन मिलने के बावजूद भी पूर्व की जयराम सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं के सुदृढ़ीकरण के लिए काम नहीं किया, केवल अपने बड़े मित्रों को लाभ देने के लिए योजनाएं बनाई गई. वर्तमान सरकार अगले एक वर्ष में स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक स्थापित कर उच्च गुणवत्ता का इलाज सुनिश्चित करेगी.

