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शिमला में सीएम सुक्खू ने किया अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ, जानें इसकी खासियत

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह डिजिटल संग्रहालय अतीत और भविष्य के बीच मजबूत सेतु बनेगा.

सीएम सुक्खू ने किया डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ
सीएम सुक्खू ने किया डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:15 PM IST

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शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के बैंटनी में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ किया. इस मौके पर सीएम ने कहा कि यह संग्रहालय आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विरासत को संरक्षित करने और दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

शिमला में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "बैंटनी का शिमला के इतिहास में विशेष महत्व रहा है. यहां डिजिटल संग्रहालय की शुरूआत राज्य की विरासत के संरक्षण, सम्मान और वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत है. यह केवल एक नए संस्थान का उद्घाटन नहीं है, बल्कि विरासत संरक्षण के एक नए युग की शुरूआत है. यह डिजिटल संग्रहालय अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा".

सीएम का कहना है कि संग्रहालय आने वाले लोग हिमाचल प्रदेश के समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति को आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए और रोचक तरीके से अनुभव कर सकेंगे. संग्रहालय को इस तरह तैयार किया गया है कि हर आयु वर्ग के लोग इतिहास को आसानी से समझ सकें और उससे जुड़ सकें.

अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय की खासियत

डिजिटल संग्रहालय में हाई-रेजोल्यूशन 3डी स्कैनिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरैक्टिव टाइमलाइन और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है. इन सुविधाओं के माध्यम से आगंतुक हिमाचल की लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, आध्यात्मिक विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणादायक गाथाओं को जीवंत और आकर्षक रूप में देख सकेंगे.

संग्रहालय में शिमला के विकास की पूरी कहानी

उन्होंने कहा कि संग्रहालय में शिमला के विकास की पूरी कहानी को दर्शाया गया है. इसमें एक छोटे से पहाड़ी नगर से ऐतिहासिक महत्व वाले शहर बनने तक की यात्रा को प्रस्तुत किया गया है. साथ ही, हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों, महान विभूतियों के जीवन और योगदान, कालका-शिमला रेलवे, राज्य गठन के बाद की विकास यात्रा, समृद्ध कला एवं संस्कृति तथा पारंपरिक खान-पान को भी आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है.

हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान बनेगा केंद्र

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह डिजिटल संग्रहालय भविष्य में हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र बनेगा. उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य की अमूल्य विरासत को सुरक्षित रखने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक के माध्यम से उसे वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाएगा.

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शिमला अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय
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CM SUKHVINDER SINGH SUKHU

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