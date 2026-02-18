ETV Bharat / state

कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर होंगे मंत्रिमंडल में शामिल! CM सुक्खू ने सदन में दिया संकेत

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक सुंदर ठाकुर के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद सीएम सुक्खू ने दिए ये संकेत.

कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर
Published : February 18, 2026

Updated : February 18, 2026

शिमला: कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जल्द सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में खुद इसके संकेत दिए. दरअसल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच तीखी नोक-झोंक हुई. माहौल देखते हुए मुख्यमंत्री ने बीच बचाव के लिए खड़े हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने की चर्चा तेज हो गई. सुंदर सिंह ठाकुर पूर्व में CPS रह चुके हैं और मंत्री पद के भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. अब मुख्यमंत्री की टिप्पणी से इस दावेदारी को और हवा मिल गई है.

"सुंदर सिंह ठाकुर की ओर से जल्द मिलेगा राजभवन का निमंत्रण"

सदन में RDG पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के छिड़ी बहस के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू माहौल शांत करने के लिए खड़े हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक सुंदर सिंह की ओर से नेता विपक्ष को लेकर की गई टिप्पणी विड्रॉल करने की बात कही. साथ ही नेता विपक्ष की ओर से सदन में सुंदर सिंह ठाकुर को लेकर कहे वक्तव्य पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सदस्य सुंदर सिंह ठाकुर की ओर से जल्द ही मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए राजभवन का निमंत्रण मिल जाएगा. अब मुख्यमंत्री के इस बयान से सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

विधायक सुंदर सिंह और नेता विपक्ष के बीच छिड़ी तीखी बहस

मंगलवार को विधानसभा में RDG पर चर्चा का दूसरा दिन था. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिली. इसी बीच कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लेकर की गई टिप्पणी से सदन में हंगामा शुरू हो गया. सभापति आशीष बुटेल और मुख्यमंत्री ने माहौल संभालने का प्रयास किया, लेकिन नोक झोंक चलती रही. बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में असंसदीय और व्यक्तिगत टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया. जिसके बाद सदन का माहौल सामान्य हुआ.

