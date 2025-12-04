ETV Bharat / state

CM सुक्खू के 5 सलाहकार, ढाई लाख तक सैलरी, दौरों पर लाखों खर्च, एक रुपया वेतन लेते हैं गोकुल बुटेल

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के 5 सलाहकारों पर लाखों खर्च होता है, जिसका सीएम ने सदन में ब्यौरा दिया.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Assembly)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 2:40 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऑफिस में 5 सलाहकार हैं. इन्हें अधिकतम ढाई लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है. ये सलाहकार सीएम ऑफिस के तहत हैं. इनमें से सिर्फ गोकुल बुटेल एक रुपए टोकन के तौर पर वेतन लेते हैं. इन सलाहकारों ने सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को कौन-कौन सी सलाहें दीं, इसका ब्यौरा नहीं है. कारण ये कि सारी सलाहें मौखिक होती हैं. यानी लिखित रूप में सलाह नहीं देते हैं. इसके अलावा सलाहकारों के प्रदेश व प्रदेश से बाहर के दौरों पर भी लाखों रुपए खर्च हुए हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में सामने आई है.

दरअसल, धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा व हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने इस संदर्भ में विस्तृत सवाल किया था. सवाल था कि सीएम ऑफिस में कितने सलाहकार हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, सलाहकारों ने सीएम को कितनी सलाहें प्रदान की, प्रदेश व प्रदेश के बाहर दौरों पर कितना खर्च हुआ इत्यादि. चूंकि विभाग का संबंध सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से है, लिहाजा उन्हीं की तरफ से जवाब भी आया. जवाब के अनुसार सीएम ऑफिस में 5 सलाहकार हैं.

ये हैं सलाहकार और ये है उनका वेतन

सीएम ऑफिस में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू हैं. उनका मासिक वेतन ढाई लाख रुपए है. अन्य सुविधाओं में सुनील बिट्टू को मेडिकल रिंबर्समेंट, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता व वाहन उपलब्ध है. सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू तीन साल में 1.03 लाख रुपए मेडिकल रिंबर्समेंट के ले चुके हैं.

सीएम से आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल सिर्फ एक रुपया मासिक वेतन लेते हैं. सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का मासिक वेतन भी ढाई लाख रुपए प्रति माह है. उन्हें 20 हजार मासिक आवास भत्ता मिलता है. इसके अलावा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता व वाहन अलग से मिला हुआ है.

सीएम के इन्फ्रास्ट्रक्चर सलाहकार अनिल कपिल हैं. उनका मासिक वेतन 2.31 लाख रुपए है. मेडिकल बिल के रूप में तीन साल में उन्होंने 29302 रुपए क्लेम किए हैं. वाहन की सुविधा अलग से है.

सीएम के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह हैं. वे हिमाचल के मुख्य सचिव रह चुके हैं. उन्हें डेढ़ लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है. इसके अलावा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता व वाहन की सुविधा है. राम सुभग ने 63466 रुपए मेडिकल बिल रिंबर्समेंट के लिए हैं.

दौरों पर खर्च हुए लाखों

सीएम के सलाहकारों के दौरों पर लाखों का खर्च हुआ है. गोकुल बुटेल बेशक एक रुपया वेतन लेते हैं, लेकिन चंडीगढ़, स्पेन व बार्सिलोना के दौरे पर उन्होंने 8.92 लाख रुपए खर्च किए. ये खर्च एचपी सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी एंड ई-गवर्नेंस की तरफ से किया गया. सियासी सलाहकार सुनील बिट्टू ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, इंफाल, कालीकट आदि का दौरा किया. इन दौरों पर 8.22 लाख रुपए खर्च हुए. नरेश चौहान के टुअर पर 92 हजार रुपए खर्च आए. राम सुभग सिंह ने विभिन्न दौरों पर 4.95 लाख रुपए से अधिक खर्च किए. सिर्फ अनिल कपिल ने दौरों पर कोई खर्च नहीं किया.

