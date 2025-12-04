ETV Bharat / state

CM सुक्खू के 5 सलाहकार, ढाई लाख तक सैलरी, दौरों पर लाखों खर्च, एक रुपया वेतन लेते हैं गोकुल बुटेल

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऑफिस में 5 सलाहकार हैं. इन्हें अधिकतम ढाई लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है. ये सलाहकार सीएम ऑफिस के तहत हैं. इनमें से सिर्फ गोकुल बुटेल एक रुपए टोकन के तौर पर वेतन लेते हैं. इन सलाहकारों ने सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को कौन-कौन सी सलाहें दीं, इसका ब्यौरा नहीं है. कारण ये कि सारी सलाहें मौखिक होती हैं. यानी लिखित रूप में सलाह नहीं देते हैं. इसके अलावा सलाहकारों के प्रदेश व प्रदेश से बाहर के दौरों पर भी लाखों रुपए खर्च हुए हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में सामने आई है.

दरअसल, धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा व हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने इस संदर्भ में विस्तृत सवाल किया था. सवाल था कि सीएम ऑफिस में कितने सलाहकार हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, सलाहकारों ने सीएम को कितनी सलाहें प्रदान की, प्रदेश व प्रदेश के बाहर दौरों पर कितना खर्च हुआ इत्यादि. चूंकि विभाग का संबंध सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से है, लिहाजा उन्हीं की तरफ से जवाब भी आया. जवाब के अनुसार सीएम ऑफिस में 5 सलाहकार हैं.

ये हैं सलाहकार और ये है उनका वेतन

सीएम ऑफिस में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू हैं. उनका मासिक वेतन ढाई लाख रुपए है. अन्य सुविधाओं में सुनील बिट्टू को मेडिकल रिंबर्समेंट, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता व वाहन उपलब्ध है. सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू तीन साल में 1.03 लाख रुपए मेडिकल रिंबर्समेंट के ले चुके हैं.

सीएम से आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल सिर्फ एक रुपया मासिक वेतन लेते हैं. सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का मासिक वेतन भी ढाई लाख रुपए प्रति माह है. उन्हें 20 हजार मासिक आवास भत्ता मिलता है. इसके अलावा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता व वाहन अलग से मिला हुआ है.