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क्या हिमाचल पर बढ़ने वाला है नया वित्तीय बोझ? मुख्यमंत्री ने 'वीबी-जी-राम-जी योजना' पर जताई बड़ी आपत्ति, केंद्र के सामने उठाएंगे मामला

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी योजनाओं में शामिल मनरेगा को लेकर एक नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है. केंद्र सरकार की प्रस्तावित 'वीबी-जी-राम-जी' योजना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए साफ कहा है कि यह व्यवस्था हिमाचल जैसे सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य के हित में नहीं है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बंद कर उसकी जगह ‘वीबी-जी-राम-जी योजना’ लागू करना हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है. मनरेगा के तहत केंद्र सरकार 100 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करवाती थी, जबकि नई योजना में कुल खर्च का 10 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना होगा. इससे राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, इसलिए इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा". ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने विभाग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की. उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा और आने वाले समय में नई भर्तियां भी की जाएंगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित न हो. 310 स्वयं सहायता समूहों को दिया ऋण