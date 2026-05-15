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सत्ता के सेमीफाइनल से पहले सीएम सुक्खू का दावा, पूरी की सभी 10 गारंटियां

हिमाचल में चुनाव से पहले बड़ा दावा करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने सभी 10 गारंटियां पूरी की हैं.

CM Sukhvinder Singh Sukhu
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
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शिमला: सत्ता के सेमीफाइनल से पहले हिमाचल की राजनीति में सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है. पंचायतों से लेकर पहाड़ की चौपालों तक एक ही चर्चा है कि क्या कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादों को सचमुच जमीन पर उतार दिया है, या फिर यह केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है. ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने महज साढ़े तीन साल के कार्यकाल में जनता से की गई सभी 10 चुनावी गारंटियों को पूरा कर दिया है.

क्यों अहम है सीएम सुक्खू का ये दावा ?

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सीएम सुक्खू का यह दावा इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आगामी चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है. ऐसे समय में सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने मजबूती से रख रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर अपनी पहली गारंटी पूरी की. सरकार का दावा है कि इससे हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिली और उनकी पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हुई.

महिलाओं सहित युवाओं-किसानों के लिए योजना

महिलाओं, युवाओं, किसानों, बागवानों और कर्मचारियों को केंद्र में रखकर प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया. इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की शुरुआत की गई, जबकि स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, ई-टैक्सी योजना और प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना लागू की गई. सरकार ने प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर किसानों को राहत देने का दावा भी किया है.

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार खुद को बदलाव की सरकार के रूप में पेश कर रही है. सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने, डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने और अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी, पेट स्कैन व आधुनिक मशीनों की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे फैसलों को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है. वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध के समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी और जैविक खाद खरीद योजना को भी सरकार गेम चेंजर के तौर पर पेश कर रही है. रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के लगातार हमलों के बीच सरकार का दावा है कि पिछले तीन सालों में सरकारी और निजी क्षेत्र में हजारों युवाओं को रोजगार दिया गया है और खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से जारी है. मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि उनकी सरकार ने सिर्फ वादे नहीं किए, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर जनता का विश्वास मजबूत किया है.

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