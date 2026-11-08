ETV Bharat / state

दिवाली पर 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, बच्चों संग जलाए पटाखे, बांटी मिठाइयां

मशोबरा बालिका आश्रम में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के बच्चों के साथ सीएम सुक्खू ने मनाई दिवाली ( ETV Bharat )

शिमला: दिवाली की खुशियां अपनों के साथ बांटने की परंपरा के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर्व को उन बच्चों के साथ मनाया, जिन्हें प्रदेश सरकार ने ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा देकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है. मुख्यमंत्री दिवाली के अवसर पर मशोबरा स्थित बालिका आश्रम पहुंचे और यहां रह रही छात्राओं के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं. उन्होंने बच्चों के साथ पटाखे जलाए और उन्हें फल, मिठाइयां तथा पटाखे वितरित कर दिवाली की शुभकामनाएं दीं.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि वे खुद को अकेला न समझें, प्रदेश सरकार उनके माता-पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' उनके अपने परिवार का हिस्सा हैं और उनके सुख-दुख, भविष्य की चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वो समय-समय पर विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों का दौरा कर बच्चों से मिलते हैं, ताकि उनकी समस्याओं, जरूरतों और अपेक्षाओं को करीब से समझकर उनका समाधान किया जा सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के कल्याण और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं.