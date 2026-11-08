दिवाली पर 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, बच्चों संग जलाए पटाखे, बांटी मिठाइयां
सीएम सुक्खू ने मशोबरा बालिका आश्रम में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के बच्चों के साथ दिवाली मनाई और उनकी शिक्षा, कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 6:25 PM IST
शिमला: दिवाली की खुशियां अपनों के साथ बांटने की परंपरा के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर्व को उन बच्चों के साथ मनाया, जिन्हें प्रदेश सरकार ने ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा देकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है. मुख्यमंत्री दिवाली के अवसर पर मशोबरा स्थित बालिका आश्रम पहुंचे और यहां रह रही छात्राओं के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं. उन्होंने बच्चों के साथ पटाखे जलाए और उन्हें फल, मिठाइयां तथा पटाखे वितरित कर दिवाली की शुभकामनाएं दीं.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि वे खुद को अकेला न समझें, प्रदेश सरकार उनके माता-पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' उनके अपने परिवार का हिस्सा हैं और उनके सुख-दुख, भविष्य की चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वो समय-समय पर विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों का दौरा कर बच्चों से मिलते हैं, ताकि उनकी समस्याओं, जरूरतों और अपेक्षाओं को करीब से समझकर उनका समाधान किया जा सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के कल्याण और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं.
सीएम ने कहा कि सरकार इन बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठा रही है. इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव आर्थिक सहायता दी जा रही है. बच्चों को घर बनाने और विवाह संबंधी खर्चों के लिए भी आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जा रही है.
बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से इन संस्थानों में छात्रावासों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा देकर सरकार ने इन बच्चों के पालन-पोषण, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है. सरकार का प्रयास है कि इन बच्चों को शिक्षा, बेहतर सुविधाओं और अवसरों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वे भविष्य में सम्मानजनक जीवन जी सकें. मुख्यमंत्री ने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने, अच्छे संस्कार अपनाने और जीवन में कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया.
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