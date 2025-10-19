ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू ने टूटीकंडी बाल आश्रम में बच्चों के साथ मनाई दिवाली

राज्य भर के बाल आश्रमों में रहने वाले बच्चों के लिए खेल दिवस का आयोजन होगा.

CM celebrate Diwali with Orphans
सीएम सुक्खू ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

October 19, 2025

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज टूटीकंडी बाल आश्रम में बच्चों के साथ दिवाली मनाई. सीएम सुक्खू आज टूटीकंडी बाल आश्रम के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान आश्रम के बच्चों और कर्मचारियों ने दिए जलाकर और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया. सीएम ने आश्रम के बच्चों को मिठाइयां और उपहार बांटे और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी.

'नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी सरकार'

इस अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिवाली का असली मतलब खुशियां बांटना, करुणा और एकजुटता है. ये बच्चे हमारा भविष्य है और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि इनकी परवरिश प्यार, सम्मान और उचित अवसरों के साथ हो. सीएम ने कहा कि सरकार जल्द ही अनाथ और कमजोर बच्चों के समग्र विकास के लिए विशेष रूप से नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी.

"बाल आश्रम के बच्चों के लिए हर साल 14 नवंबर को खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा. जिसके लिए राज्य सरकार पर्याप्त बजट का प्रावधान करेगी. बाल आश्रम के छात्रों को बेहतर अनुभव प्राप्त करने के लिए राज्य से बाहर शैक्षणिक दौरों पर भेजा जाएगा." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

आश्रमों की आवासीय सुविधाएं होंगी अपग्रेड

सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को 'राज्य के बच्चों' के रूप में गोद लिया है. इन बच्चों की शिक्षा का सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है. इसके अलावा इन्हें प्रति माह 4000 रुपए पॉकेट मनी भी सरकार द्वारा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के बाल आश्रमों में आवासीय सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा और अन्य सुविधाओं में भी वृद्धि की जाएगी. सीएम बच्चों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और उसके बाद विभिन्न क्षमताओं में राष्ट्र की सेवा करके देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया.

