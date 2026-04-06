असम की जनता से CM सुक्खू का वादा, सत्ता में आए तो महिलाओं-बुजुर्गों के लिए ये बड़ा काम करेगी कांग्रेस
चुनाव प्रचार के दौरान CM सुक्खू ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 5:53 PM IST
शिमला: असम में चुनावी माहौल गरम है और राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं. इसी बीच सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हुए कई बड़े वादे किए. उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अहम घोषणाएं कीं, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. सीएम सुक्खू ने कहा कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि जो महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उन्हें 50,000 रुपये की शुरुआती आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी.
कांग्रेस ने किए कई बड़े ऐलान
बुजुर्गों के लिए भी कांग्रेस ने बड़ा वादा किया है. सीएम सुक्खू ने कहा कि हर वरिष्ठ नागरिक को हर महीने 1,250 रुपये की पेंशन दी जाएगी. इस योजना को लागू करने के लिए एक अलग विभाग बनाया जाएगा, ताकि लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे. स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा आश्वासन दिया है. सुक्खू ने कहा कि हर परिवार को 25 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी. इससे गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी.
भाजपा सरकार पर लगाए आरोप
चुनावी रैलियों के दौरान सुक्खू ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है और संसाधनों का गलत इस्तेमाल हुआ है. उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और कांग्रेस को मौका देना चाहती है.
न्याय और विकास का वादा
सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा शासन में असम विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, जिसे कांग्रेस सरकार सुधारने का काम करेगी. असम चुनाव में कांग्रेस ने बड़े वादों के साथ अपनी रणनीति साफ कर दी है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन वादों का जनता पर कितना असर पड़ता है और चुनावी नतीजों में किसे फायदा मिलता है.
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